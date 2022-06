Incombustible, enérgico, vibrante... Cualquier adjetivo se queda corto a la hora de definir a uno de los artistas que son historia viva de la música en nuestro país: Miguel Ríos.

El músico y cantante granadino ejemplifica a la perfección la figura del rockero inmortal, alguien que vive por y para la música y que no conoce mejor forma de pasar sus días que no sea sobre un escenario. Así lo ha demostrado en su extraordinaria y fecunda trayectoria, que abarca la friolera cifra de más de seis décadas –en dos años cumplirá los 80–.

En una entrevista reciente con Mediterráneo remarcaba que su motor, aquello que le mueve y le ha movido siempre es «la pasión por el rock & roll» y por «aprender el oficio que me permitía llegar a comunicar la emoción que me movía al escuchar a Elvis y los demás maestros». En esa charla recordaba que ha sido un largo camino en el que el mayor escollo que ha tenido que superar fue «inventar con mis colegas de entonces una profesión y una infraestructura para un género nuevo». Ciertamente, en España, y en aquellas épocas, no había rockeros como sí existían en otros países como Estados Unidos o Inglaterra. En este sentido, él fue un pionero que no ha dejado de reinventarse y que ha logrado componer algunos de los temas más icónicos del último medio siglo, canciones intergeneracionales que siguen siendo toda una declaración de intenciones.

Concierto en Peñíscola

Tras una gira de despedida y posterior reaparición, Miguel Ríos inició en 2020 un nuevo proyecto junto a The Black Betty Trío. Con ellos ha publicado el que es, hasta la fecha, su último trabajo discográfico, Un largo tiempo, que presentarán esta noche en el escenario del Peñíscola From Stage en formato acústico.

El rockero visita Peñíscola dentro de su última gira, y con esta, su única presencia este año en Castellón, habrá actuado ya en las tres provincias de la Comunitat Valenciana. Seguro que el resultado de su concierto de hoy será el mismo que el cosechado en València y Alicante: dejar al público entusiasmado. Y es que, como reconoce el artista, «aunque sea un show en formato acústico es bastante electrizante».

Leyenda del rock, icono de la música, Miguel Ríos es por derecho propio uno de los grandes atractivos de esta tercera edición del Peñíscola From Stage. En una noche tan especial como la de San Juan, la playa Sur de la Ciudad del Mar ofrecerá una vez más una experiencia extraordinaria.