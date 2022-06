Alexander Rodyansky: "Hay muchos representantes de la cultura rusa que se han exiliado"

Alexander Rodyansky (Kiev, 1961), productor de reputados filmes de Andrey Zvyagintsev como 'Leviatán' o 'Sin amor (Loveless)' y amigo del presidente ucraniano Volodímir Zelenski desde que este trabajaba en su canal de televisión 1+1, abandonó Rusia a principios de marzo este año tras 20 años viviendo en Moscú. Imposible ayudar a Ucrania desde allí. Ha estado en Barcelona para reunirse con personas cercanas al Kyiv International Forum, tanto rusos exiliados como ucranianos, y para buscar colaboradores para rodar un nuevo proyecto sobre el asesinato de León Trotski llevado a cabo por el catalán Ramón Mercader en México.

¿Cómo le ha afectado la guerra?

Mi negocio antes se dividía entre Moscú donde producía y realizaba series y películas en ruso y Los Ángeles, donde desarrollo espectáculos internacionales para televisión y cine. He roto todo lazo empresarial con Rusia, he dejado todo allí. El mayor festival de cine ruso que se organizaba en Sochi también lo he dejado. No se realizará este año.

¿Cuál su estrategia ahora?

He concentrado mi actividad en EEUU. He empezado a trabajar con Apple TV+ y con estoy en contacto con otras plataformas. Pienso seguir haciendo películas con algunos de los directores de cine ruso. Los mejores criticaron la invasión en Ucrania y, como yo, han abandonado el país. Actualmente hay muchos representantes de la cultura rusa en el exilio.

¿Pero tiene base en Europa?

Estoy en Milán. Intento ayudar a Ucrania como puedo. He viajado en cinco ocasiones desde que comenzó el conflicto, la última vez hace una semana. Conozco al presidente Zelenski desde hace años pues trabajó en 1+1, el canal de televisión más grande de Ucrania fundado por mí.

Está haciendo el papel de su vida como líder de un país.

Siempre fue un tipo listo, con mucha energía y encanto. Todo eso le ayudó sin duda a ganar las elecciones y convertirse en presidente. Pero el hecho de que se haya convertido en uno de los líderes del mundo libre de manera natural nos ha sorprendido a todos. En Ucrania ha habido presidentes de muchos tipos en 30 años de independencia: interesados, corruptos, gente que no daba la talla, traidores.... él es el primero que me gusta.

La guerra ha unido más que nunca a los ucranianos.

Ahora se sienten parte de una misma nación, algo que no se había logrado antes. ¿Qué es Ucrania? Era una pregunta frecuente en un país donde unos hablan ruso, otros ucraniano, unos son católicos y otros ortodoxos. Todo eso ha acabado con esta guerra que les ha unido, les ha hecho sentir parte de un mismo país.

¿Cuándo ha estado en Ucrania por última vez?

La semana pasada. Llevé allí a amigos extranjeros para que fueran testigos de lo ocurrido en pueblos como Bucha y otras poblaciones pequeñas que se han hecho famosas por los crímenes de guerra perpetrados por el ejército ruso.

El documental que está haciendo Sean Penn sobre la guerra de Ucrania estará listo muy pronto. Y habrá más

¿Cuándo veremos este conflicto en el cine?

El documental que está haciendo Sean Penn estará listo muy pronto. Y habrá más. Para las películas calculo que en un año pueden estar listos.

Los expertos dicen que la guerra va para largo. ¿Alguna previsión en este sentido?

En estos momentos ambos bandos creen que pueden ganar. Los ucranianos necesitan más armas y los rusos más soldados. Han tenido muchas bajas y les cuesta hallar refuerzos. Será una guerra larga. Los rusos subestimaron a Ucrania. Ni esperaban ser recibidos a balazos ni tampoco la solidaridad de Europa con Ucrania. Tampoco tuvieron en cuenta la capacidad de Zelenski como líder. Le han querido ver sólo como a un cómico pero es mucho más que eso, es un emprendedor que montó una productora e hizo fortuna con el programa de sátira política más visto del país. Ucrania no es un país perfecto, hay corrupción, pero a diferencia de Rusia tiene una democracia en la que el presidente va a debates con otros candidatos.

¿Cómo afecta esta guerra a la industria del cine y la cultura?

Ha provocado grandes pérdidas en el cine. Las sanciones que impiden estrenar filmes de Hollywood en Rusia, que eran un 75% del mercado, afectan de lleno a los cines y los distribuidores. Muchos cerrarán. Las productoras rusas lo tendrán difícil para producir historias reales con las que se identifique el público a causa de la censura. Sobrevivirán algunos géneros: películas de terror y comedias de bajo presupuesto. Habrá también cine de propaganda sufragado por el Estado. La mayoría de inversores privados han abandonado el negocio en Rusia. Incluso las televisiones, efectivo vehículo de propaganda, tendrán que producir con dinero del Estado a causa de la caída de la publicidad.

¿Qué proyectos tiene en marcha?

En los próximos meses rodaremos en Egipto una minisere, 'Debriefing the president', basado en el bestseller de John Nixon, ex espía de la CIA que fue fundamental para la captura de Sadam Hussein. Fue el primero en interrogarle y aquello cambió su visión sobre la situación en Oriente Medio. La dirigirá Ziad Doueiri, americano de padre libanés. También preparamos con Fox Entertainment, 'Khan', una gran serie épica sobre Gengis Khan al estilo de 'Vikingos'. Contará con el director ruso instalado en LA Sergei Bodrov y con a Chris Collins, de 'FX Sons of Anarchy' , como 'showrunner'.

¡Menuda era la madre de Ramón Mercader! Estamos buscando un director que hable castellano un proyecto sobre el asesinato de Trotski

¿Hará algo en España?

No tenemos un socio aquí todavía pero nos interesaría para desarrollar un proyecto sobre la historia del asesinato de Trotski, que empieza en España durante la Guerra Civil y acaba en México. ¡Menudo personaje la madre de Ramón Mercader! Estamos buscando un director que hable castellano y ya hemos hablado con algunos. El 90% del proyecto será en castellano.

También prepara una especie de 'House of Cards' sobre el Kremlin.

Es la adaptación del bestseller 'Todos los hombres del Kremlin', del periodista Mikhail Zygar. Muestra cómo en estos 22 años la tensión con Ucrania siempre ha existido. Muestra cómo ha llegado Putin al poder, cómo operan él y su círculo. En alguna manera tiene algo de 'House of Cards' pero también de 'Breaking bad' porque ha pasado de ser una persona normal a ser el líder de un estado totalitario y eso ha ocurrido ante la mirada de todo el mundo. Han comprado a los rusos con los beneficios del gas y del petróleo. La gente vive mejor ahora que antes. Es curioso cómo el fin de la Guerra Fría significó una liberación para Ucrania pero para los rusos, según Putin, fue la gran catástrofe geopolítica del siglo XX. De allí el revanchismo y el resentimiento imperialista. Muchos rusos le creen. No subestimemos el poder de la propaganda.