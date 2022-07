La segunda edición del SOM Festival Castelló empezará el próximo viernes 5 de agosto. Con el objetivo de garantizar la seguridad del evento y los asistentes, esta mañana se han reunido las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, miembros de la organización del festival y personal del Real Club Náutico de Castelló. En el encuentro celebrado en las instalaciones de la Autoridad Portuaria han participado responsables de la Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Autonómica, Bomberos, Protección Civil y Policía Portuaria.

Para nosotros, la seguridad de los asistentes y del entorno es una pieza clave del éxito del festival. Por eso, hemos diseñado un plan de seguridad activa y pasiva que garantice el normal desarrollo del evento”, han asegurado desde la organización tras la reunión. El SOM Festival arrancará el próximo viernes 5 de agosto a las 22:00 horas con el concierto de Hombres G y Resilientes para el que se espera un lleno absoluto. Por ese motivo, desde las 18:00h se cortará el entorno de la Plaza del Mar frente al Hotel Turcosa para garantizar que los asistentes puedan acceder al recinto de manera más segura.

La programación del SOM Festival Castelló

Hombres G es uno de los referentes del pop-rock español. Formado en 1982, este cuarteto encabezado por David Summers cuenta en su repertorio con canciones míticas como “Devuélveme a mi chica”, “Te quiero” o “El ataque de las chicas cocodrilo”. Actualmente, los madrileños presentan el álbum La esquina de Rowland, un trabajo que David Summers compuso durante el confinamiento con libertad absoluta y todo el tiempo que hiciera falta. El concierto coincidirá con el estreno de la comedia musical Voy a pasármelo bien, inspirada en las composiciones de Hombres G. Esa misma noche también actuarán los castellonenses Resilientes Rock Band, formación que rinde tributo a grupos de los 80 y 90 como Radio Futura, Seguridad Social o Los Ronaldos.

El sábado 6, el escenario del SOM Festival Castelló acogerá el recital de Vanesa Martín. La vocación musical de la malagueña nació cuando su padre le regaló una guitarra con tan solo seis años. Posteriormente, en 2003, la andaluza se trasladó a Madrid para probar suerte en los locales de la capital española. Con toda esa experiencia, Vanesa Martín debutó en 2006 con el disco Agua que presentó con éxito en su primera gira española. Otros trabajos como Crónica de un baile (2014), Munay (2016), Todas las mujeres que habitan en mí (2018) y Siete veces sí (2020) han situado a la andaluza como una de las artistas más respetadas y queridas por el público. Su buen hacer también es muy apreciado por sus compañeros de profesión. Así, ha colaborado con Joaquín Sabina, Ana Belén o Alejandro Sanz y ha compuesto para India Martínez, Raphael o Pastora Soler.

El jueves 11 de agosto será el turno de una de las bandas valencianas más aclamadas en la actualidad: Zoo. Tras tomarse un descanso en noviembre del 2019, la formación entregó su tercer disco, Llepolies, a finales de marzo de 2021. Las 12 composiciones del repertorio mantienen la identidad sonora del colectivo a través del rap, las bases electrónicas y las líneas de guitarras y vientos. Durante los últimos meses, Zoo ha hecho vibrar a las personas que han llenado las salas de Granada, Sevilla, Valladolid o A Coruña, así como en festivales de Pamplona, Bilbao, Murcia, la última edición del Viña Rock en Villarrobledo o los Conciertos de Viveros de València. Los encargados de abrir el escenario serán Fakir y Kwak, artistas locales que han unido su pasión por el reggae, el dancehall y la música urbana en el disco Raag.

El SOM Festival Castelló tendrá el honor de acoger la gira de presentación de Mil batallas, el último disco de Malú, el viernes 12 de agosto. Tras unos años alejada de la industria musical, la cantante sigue siendo una de las artistas más consolidadas y respetadas en España. De esta manera, el citado álbum se colocó rápidamente en el número 1 de ventas aupado por canciones como “Tejiendo alas”, “Secreto a voces” o “Se busca”. Además, su trayectoria está avalada por más de dos millones de copias vendidas de sus 12 trabajos de estudio y 22 discos de Platino. Además, ha recibido dos nominaciones a los Grammy Latinos, cinco Premios 40 Principales, el Premio Ondas a la Mejor Artista del Año (2014), 15 Premios Dial y la Medalla de Andalucía (2015). Tampoco se debe olvidar que en 2016 llenó cuatro veces el WiZink Center de Madrid.

Leiva, otro de los artistas con más predicamento en el panorama musical español, llegará a la capital de la Plana Alta el sábado 13 de agosto. El madrileño pondrá de largo el disco Cuando te muerdes el labio, un trabajo que contiene 14 nuevas canciones en las que participan otras tantas artistas hispanoamericanas. Con este álbum, el cantante cumplió su objetivo de componer piezas emocionales y que fueron escritas expresamente para que cobraran vida gracias a vocalistas a las que seguía la pista desde hace tiempo (Natalia Lafourcade, Tulsa, Zahara, Natalia Lacunza o Ximena Sariñena). Para su presentación en directo, Leiva (y la Leiband) han preparado un espectáculo de rock sólido y enérgico que, como en ocasiones anteriores, buscará la complicidad y la unión con los asistentes.

Las canciones “Too Many Drugs”, “In Spain We Call It Soledad” y “Perra” situaron a Rigoberta Bandini, nombre artístico de Paula Ribó, como una de las artistas a seguir a principios del 2021. Además, su actitud y sus letras hicieron que la catalana se convirtiera en un altavoz de las reivindicaciones feministas. Todo ello cristalizó a finales de aquel año cuando se hizo público el tema “Ay Mamá”, candidato a representar a España en la LXVI edición del festival de Eurovisión. A pesar de quedar en tercera posición en el Benidorm Fest celebrado en enero de 2022, Rigoberta Bandini y el simbolismo asociado a los pechos femeninos se han erigido como una de las últimas herramientas del empoderamiento de las mujeres y la lucha por la igualdad. Todo ello también tendrá cabida en el SOM Festival Castelló el viernes 19 de agosto.

Finalmente, el sábado 20 de agosto, el escenario situado en el varadero del Real Club Náutico recordará a Michael Jackson con el espectáculo This Is Michael. Este homenaje al conocido como el Rey del Pop ofrece dos horas de música y coreografías con una selección internacional de cantantes, músicos y bailarines y un gran montaje escenográfico. El gran protagonista del espectáculo es Lenny Jay, quien ya protagonizó varias temporadas del exitoso musical europeo Forever King Of Pop con el aval de la familia Jackson. También forma parte del show Jennifer Batten, guitarrista que compartió escenarios con el propio Michael Jackson en las giras Bad, Dangerous y HIStory.