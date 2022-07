En un país en el que unos tres millones de personas trabajaban para la Administración Pública y otros tantos anhelan hacerlo, Victoria Cuevas –Victoria Keifs como escritora-, había llegado de forma prematura al objetivo deseado por tantos, pues trabajaba en el departamento de Tráfico en el Ayuntamiento de Castelló. Después de estudiar Diseño en el Reino Unido y residir en ciudades como Madrid o València podría pensarse que la faceta aventurera de la castellonense estaba ya cubierta, pero nada más lejos de la realidad. La escritora, que en la actualidad cuenta con 37 años, lo dejó todo para “vivir la vida”, aunque su experiencia tuvo tantas sombras como luces como veremos a continuación.

Influenciada por sus prematuras lecturas de Roald Dahl, Edgar Allan Poe o el mundo del cine, Victoria siempre ha sido amante de escuchar y contar historias, es por ello que cuando se contagió de dengue en dos ocasiones mientras residía en Sri Lanka se refugió en la escritura para huir de una realidad que no le era precisamente amable. “Pasé un infierno. Estaba muy enferma, así que para salir de toda esa fragilidad me puse a escribir para tener la mente en otro sitio. Si no me hubiera pasado todo eso no sé si habría escrito ‘Argua’”, reconoce. Por suerte para sus lectores, que ya han disfrutado con su libro en Europa, América Latina y Estados Unidos, ha publicado una novela que no deja indiferente a nadie.

La obra está destinada a todos los públicos, aunque con ciertos matices que aclara la propia autora castellonense: “Lo ideal es que lo lean a partir de la adolescencia, aunque un niño de 11 años me pidió que se lo firmara porque lo leía en el patio, pero no es lo normal. Me resulta curioso también que hasta ahora he encontrado más reacciones positivas en las mujeres que en los hombres y no sé el motivo, quizá les cueste más imaginar y entender las segundas que tiene ‘Argua’, que son muchas”.

Sobre el viaje espiritual y material que llevó a cabo y que cambió su rumbo vital, Victoria Keifs, que en su día llegó a coronarse como ‘Top Woman’ en Castellón, reconoce que le ha influenciado a la hora de escribir el libro, aunque matiza que no es autobiográfico. “Me sirvió para salir de este mundo y entrar en el de ‘Argua’, pero todo es inventado. Utilicé la escritura como terapia”, incide, al tiempo que recuerda que “al principio el viaje iba bien, pero todo se torció en Sri Lanka. Al final me quedo con la lección y con lo que escribí, que da para más de tres libros”.

Dentro del libro editado por Caligrama en Europa y por Planeta en Estados Unidos, el lector se encontrará también con un total de 16 ilustraciones creadas por la propia autora. “Al principio fue duro que las editoriales me abrieran las puertas porque al no tener ninguna obra publicada y ser un libro de fantasía la primera respuesta era un ‘no’, pero al final interesó y la acogida está siendo muy buena”.

A la hora de señalar próximos proyectos, Victoria Keifs admite que le gustaría que ‘Argua’ fuera adaptada como película o serie, y desvela contactos en este sentido: “Ojalá se pueda hacer pronto porque es muy adaptable”.

Quienes se quieran sumergir en ‘Argua’, la castellonense destapa que se encontrarán “otro mundo. No lo escribí para vender sino como medio de curación, es difícil expresarlo pero me identifico un poco en todos los personajes; hasta en el malo”. Habrá que leerlo.