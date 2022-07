Fito vuelve a Castellón. Hacía mucho de su última visita, por lo que esta es una noticia que sus seguidores de la provincia esperaban con las ganas de quienes saben que un directo es incomparable cuando de disfrutar de la música se trata. Pensando en ellos el cantante ha diseñado una gira especial en la que sustituirá los baños de masas y los estadios llenos que han caracterizado sus últimos conciertos, para actuar en teatros con un aforo mucho más reducido. Un formato ideal para incondicionales.

El evento lo promueve Bemusic con la colaboración del periódico Mediterráneo y la Concejalía de Cultural del Ayuntamiento de Castelló, porque ha sido la capital de la Plana la escogida. En concreto el Auditorio, que se llenará de su música el día 10 de diciembre, a las 22.30 horas. El espectáculo promete, Fito, su banda y un espacio reducido en el que la proximidad será el valor añadido.

Precisamente, esa es la intención de la que podría considerarse una segunda parte de la gira de Cada vez cadáver, su último disco. Estar más cerca, sentir un contacto más íntimo entre músicos y público. La buena noticia para tantos es que entre los escenarios escogidos estará el de Castellón.

La pregunta que muchos se estarán haciendo es cuándo se podrán comprar las entradas, porque cuando de limitaciones de aforo de trata, llegar pronto es la clave. Desde Bemusic adelantan que se podrán adquirir en su portal entradascastellon.com «proximamente», por lo que habrá que estar atentos al anuncio.

Lo mismo pero para pocos

Que Fito prepare conciertos en teatros y auditorios en capitales y ciudades medianas, en vez de en grandes espacios donde la entrada se cuenta con cinco dígitos, no quiere decir que los asistentes vayan a asistir a una versión reducida del espectáculo. Serán dos horas de actuación, un completo, pero que llenará más al intérprete y a los seguidores que saben que hay experiencias únicas que hay que vivir cuando se tiene la oportunidad, y la de Castelló, el próximo 10 de diciembre, es una de esas.

En esta nueva gira, Fito Cabrales incorpora a los Fitipaldis, a Jorge Arribas y Diego Calaz de Fetén Fetén que, junto a Carlos Raya, Javier Alzola, Boli Climent y Coki Giménez conformarán una banda que recorrerá el país durante el otoño y el invierno.

Fito y Fitipaldis, desde el 18 marzo --cuando arrancaron su gira Cada vez cadáver Tour--, hasta el pasado 23 de julio --día en el que completaron su exigente agenda con un concierto doble en Santander-- llevan semanas haciendo el alto en numerosas ciudades donde les han perseguido las consecuencias de una trayectoria que se ha ganado la fidelidad del público por coherencia y compromiso con la identidad más allá de las modas y las tendencias.

Un tour que ninguno de sus protagonistas podrán olvidar porque les ha brindado momentos únicos, como el del concierto que realizaron en Bilbao, retransmitido en directo por Etb2 y TV2. Entre las personas que les acompañaron el 11 de junio en Bilbao en el estadio San Mamés, a las que se sumaron miles de telespectadores. En su conjunto, teniendo en cuenta todas las opciones que el público tuvo a su disposición, como el grupo informó, más de un millón de personas vivieron aquel concierto. Asegura que ha sido «el más grande de la trayectoria de Fito & Fitipaldis».

La banda encabezada por Fito Cabrales era muy consciente de que esta no iba a ser cualquier gira, posiblemente por ello han diseñado esa continuación que les traerá a Castellón. Tampoco Cada vez Cadáver es un disco más. Su Tour no podía serlo. Fito lo dice en la canción que da nombre a su séptimo trabajo de estudio: «Es la forma de caer, es la forma de volver de los abismos, de escribir sin más razón, de decir por puro miedo a no saber decirlo, de apretar el corazón, de aflojar de la cabeza los tornillos».

En el Auditorio se escucharán las diez canciones que conforman el álbum, pero también sonará la esencia de un grupo indispensable para entender la música en este país.

Sus seguidores, quienes llenan estadios cada vez que actúan, son el mejor aval para quien, a estas alturas, ha dado tanto como ha recibido. Y es que, en los 27 conciertos que han ofrecido en 21 ciudades españolas, Fito & Fitipaldis ha congregado a 347.000 espectadores, unas cifras --que no son solo números-- que están reservadas para los grandes. Ellos lo son.

Bemusic, Mediterráneo y el Ayuntamiento de Castelló se han aliado en esta ocasión porque son conscientes del proyecto en el que se embarcan. Música de calidad que es sinónimo de compromiso con una agenda cultural que busca una oferta que se distinga. El 10 de diciembre, el Auditorio de Castellón, de buen seguro, vibrará con Cada vez cadáver, A quemarropa o Cielo hermético, entre los más reciente, pero también con las ya inmortales Por la boca vive el pez, Soldadito marinero o Me equivocaría otra vez.