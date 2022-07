Hombres G llegan el próximo viernes a Castelló y lo hacen en un momento dulce. De rabiosa actualidad. La formación que fue un icono musical de los 80 con canciones que ya forman parte del ADN patrio como Devuélveme a mi chica, Venezia o Marta tiene un marcapasos, estrena una ambiciosa comedia romántica musical. Tras terminar su gira por México y EEUU, los madrileños están inmersos en un tour que les ha llevado al Teatro Real de Madrid, donde actuaron el viernes. Tras recalar en Barcelona, su próxima parada será el SOM Festival Castelló, que pondrá la alfombra roja en el día de su estreno, este viernes 5, en el Real Club Náutico de Castelló, para recibir a la formación liderada por David Summers.

Los asistentes a la cita musical de Castelló podrán recordar los temas que convirtieron a los madrileños en una de las formaciones más exitosas de los 80 y 90, así como las composiciones de su último trabajo, La esquina de Rowland.

«Yo sí creo que los ochenta fue una década especial. Fue una explosión de libertad, acababa la dictadura y la gente intentaba comerse el mundo», argumenta el líder de la banda, en referencia a los años 80, en que recuerda que hubo una gran proliferación «de grupos, de cultura, de arte... de un tipo de vida que no se había vivido antes». No obstante, tiene una visión desmitificada de la época. Y es que, dice, «también tiene una parte oscura y no todo era maravilloso. De hecho, cuando dicen que vuelven los ochenta me digo: ‘Joder, como vuelva todo de los ochenta..., porque había cosas horribles también. Pero los que los vivimos con veintipocos años tuvimos suerte porque fue una explosión de arte y cultura y pudimos participar», dice Summers, en una entrevista a Europa Press.

Lo que sí que tienen claro los cuatro miembros de la formación es que fueron tiempos de mucha mayor libertad que la que se vive en la actualidad. Así, aseguran rotundamente que en aquellos años se sentían «sin duda mucho más libres» a la hora de escribir canciones. «Ahora realmente no hay censura, pero sí que hay autocensura. Ante la duda de si voy a ofender a estos y a otros y ante el miedo de que me crucifiquen en Twitter dice uno: ‘Para qué voy a meterme en este rollo’. Y eso es muy triste», lamenta el cantante.

De hecho, Summers no duda en afirmar que él «prefería que hubiera libertad de expresión total y absoluta, aunque haya cosas que molesten». «Si te ofenden, pues te jodes. Creo que es más importante poder expresarse libremente, que cada uno diga lo que le dé la gana como pasaba antes. Ahora la gente se corta más porque a nadie le apetece que le crucifiquen en redes sociales, es la masa la que se te echa encima», insiste. «Esa es la misma turba de las redes que precisamente defiende la libertad», reflexiona Javi.

Película

Precisamente las canciones de Hombres G vuelven a sonar en la gran pantalla con Voy a pasármelo bien, dirigida por David Serrano y protagonizada por Raúl Arévalo, Karla Souza y Dani Rovira que se estrenará en cines el 12 de agosto. Un proyecto en el que, asegura la banda, han estado muy volcados «en todo momento y en todas sus fases». «Nuestra implicación ha sido total desde el principio, nos gusta estar encima y supervisarlo todo», asegura David Summers, quien también recuerda cómo en los inicios de la banda tuvieron «que ahorrar para comprar las guitarras, la batería...». «Y ahora nos la jugamos cada vez que hacemos un disco, lo producimos nosotros y confiamos que el público va responder, pero es una guerra que hacemos por nuestra cuenta», refleja.

De seguro que su visita a Castelló no defraudará a quienes acudan al concierto del viernes 5. El cuarteto estará precedido por la formación castellonense Resilientes Rock Band, que rescata temas míticos del pop-rock estatal, y el pinchadiscos local Lord Visnú. Las entradas se pueden adquirir en la web https://somfestival.es en el apartado entradas.