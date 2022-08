Su música forma parte de la banda sonora de muchas generaciones. Hombres G inaugurará este viernes, 5 de agosto, el SOM Festival de Castelló, donde la banda de Devuélveme a mi chica, Venezia, Te quiero, Visite nuestro Bar, Lo Noto, Temblando, Suéltate el pelo hará sonar su repertorio de canciones de los 80 y 90, junto a otros temas de su reciente disco La esquina de Rowland, que les ha devuelto a los primeros puestos de las listas de éxitos.

Es este un nuevo álbum, «con canciones más adultas y mejor construidas», señalaba el vocalista. Un CD compuesto por 14 composiciones en el que no hay «canciones cachondas o divertidas», porque «tenemos muchísimas de esas y las seguimos tocando, pero no veo necesario o, sinceramente, no me apetece escribir últimamente letras de ese corte».

Trayectoria

Y es que la madurez de los madrileños se deja notar en su producción. «En estos años hemos ido evolucionando e investigando en la música. Siempre queremos mantener nuestro propio estilo y hacer la música que nos apetezca. No tenemos ningún tipo de pudor en entrar en los géneros musicales que nos gustan a todos y trabajar en cualquiera de ellos, siempre que la canción sea bonita», explicaba el líder de una de las bandas españolas de pop más importante de todos los tiempos con millones de copias vendidas, giras colosales a este y al otro lado del Atlántico.

Entre sus nuevas piezas, la que da nombre al disco, cuyo título nombra al bar musical mítico en cuya esquina se fraguó lo que sería Hombres G. «Es una canción que habla de nosotros mismos cuando éramos chavales, y ahora que tenemos 50 y tantos años volvemos a Rowland y nos damos cuenta de que ya no queda nadie con quien beber, pero el bar sigue ahí y nosotros aquí, los cuatro igual», explicaba el artista.

También destaca Se me sale el corazón, el primer single, un regaee con el mexicano Carlos Rivera, con el que entablaron amistad tras una cena en Madrid. Al ofrecerle la posibilidad de participar en cualquiera de los temas, el mexicano escogió una canción aparentemente de amor, que en realidad habla del público y de «las ganas de reencontrarte con tu gente». También es destacable Y Antes de ti, su segundo single.

Sin presupuesto

Un disco que se grabó en circunstancias especiales, más allá de la situación sanitaria. «Se hizo en el estudio de mi casa, sin límite de tiempo, sin presupuesto, mimando las canciones y cocinándolas cada día, con la única intención de hacer el mejor álbum posible», subrayó Summers.

Para el vocalista de la banda, «son mejores canciones las que hacen ahora que las de hace 30 años», pero entiende que los grandes clásicos tienen «un poder y una carga emocional» muy importante por lo que significan y representan para la gente.

Sin duda, en el recital de Castelló se reunirá un público de distintas edades. «Es fantástico ver cómo las familias vienen a un concierto nuestro y los padres comparten los mismos gustos musicales que los hijos», señala. «Que las canciones consiguen permanecer en el tiempo y no envejecer nunca y que unos padres las pasen a sus hijos es lo mejor que puede ocurrirle a un artista», añade.

En ese sentido, se muestran muy agradecidos con su público, porque son los que los han mantenido sobre los escenarios todo este tiempo, porque no han perdido el interés, sino que se lo han transmitido a las nuevas generaciones.

Novedades

Están en un momento dulce. Hace solo una semana actuaban en el Teatro Real de Madrid dentro del ciclo Universal Music Festival. Y el 12 de agosto llegará a la gran pantalla la película Voy a pasármelo bien, una comedia romántica musical dirigida por David Serrano y protagonizada por Raúl Arévalo, Karla Souza y Dani Rovira. Un proyecto en el que, asegura la banda, han estado muy volcados «en todo momento y en todas sus fases».