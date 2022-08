La poeta Ana Luísa Amaral, una de las voces más destacadas del género en Portugal en la actualidad, falleció la noche del viernes a los 66 años tras una enfermedad prolongada, informó la Universidad de Oporto.

Amaral fue investigadora y profesora de literatura angloamericana de la Facultad de Letras de dicho centro, aunque estaba jubilada, y además de la creación literaria también se dedicó a la traducción.

Nacida en Lisboa en 1956, vivió la mayor parte de su vida en el norte de Portugal y publicó más de una veintena de libros de poemas, teatro, novela, literatura infantil y ensayo.

Entre sus traducciones destacan Shakespeare y Emily Dickinson, sobre la que realizó su tesis doctoral y de la que era experta.

También era una apasionada del feminismo y uno de los principales rostros de estos estudios en Portugal, coautora de 'Diccionario de Crítica Feminista'.

"Su obra literaria garantizará con certeza que el nombre de Ana Luísa Amaral perdurará para siempre, pero quien tuvo el privilegio de conocerla de cerca tendrá el recuerdo de una persona generosa y una activista dedicada a las causas de la igualdad y la solidaridad social", aseguró el rector de la Universidad de Oporto, António de Sousa Pereira.

Premio Reina Sofía

El 31 de mayo de 2021, Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca le concedieron el XXX Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

"Escribo porque necesito escribir. No sé vivir sin escribir como no sé vivir sin beber agua o sin comer, es una necesidad", contaba Amaral a Efe tras serle concedido el galardón, cuando destacó la importancia de la lectura para "crear otras realidades".

También recibió el Gran Premio de la Asociación de Escritores Portugueses (APE) de 2008, el Premio Giuseppe Acerbi de Italia y el premio Literario Casino da Póvoa/Correntes d'Escritas, ambos en 2007, así como el Premio Leteo en 2020.

Entre sus libros de poesía se encuentran: 'Mi Señora de Qué', 1990), 'Cosas de Partir' (1993), 'Epopeyas' (1994), 'A Veces el Paraíso' (1998), 'Imágenes' (2000), 'La génesis del Amor' (2005), 'Entre Dos Ríos y Otras Noches' (2007) y 'Si Fuera un Intervalo' (2009).

Más recientemente, en 2020, lanzó 'What's in a Name', Mejor Libro de Poesía para los libreros madrileños.

El funeral se realizará este domingo en Matosinhos, a las afueras de Oporto, según medios locales.

Amaral es la autora celebrada en la edición de este año de la Feria del Libro de Oporto, que se realizará entre el 26 de agosto y el 11 de septiembre.