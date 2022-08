Sin música no hay verano y, en esta provincia, no hay semana en la que no se cumpla esa máxima. Citas hay tantas como gustos y estilos, y entre las apuestas más ambiciosas se encuentra la que desarrolla en el Real Club Náutico de Castellón, que se prepara para otra semana de espectáculos multitudinarios, como los que se espera que ofrezcan jueves y sábado, respectivamente, el grupo valenciano Zoo y el cantante Leiva.

Todavía con el regusto de la apoteósica melancolía que inspiraron los incombustibles Hombres G para inaugurar el SOM Festival como cabeza de cartel el viernes y con la fuerza que transmitió Vanesa Martín en su concierto del sábado, organización y público están listos para una segunda semana en la que, como es la tónica que caracteriza a este evento, habrá mucho, bueno y diverso. La semana, musicalmente hablando, empezará el jueves con la actuación de los de Gandia, un grupo sin el que no se entendería el panorama artístico valenciano actual. A las 20.00 horas abrirán las puertas del recinto de conciertos y, para abrir boca, el público podrá ir animándose con Fakir y Kawak, junto al dj Youthical Vybz Sound, el mejor ejemplo de que la unión hace la fuerza, también en la música. Juntos, más fuertes, más música A ritmo de reggae, dancehall, música urbana y de calle, han recorrido el camino inverso de muchos intérpretes que comienzan en grupo y acaban en solitario. En su caso, han crecido y han multiplicado la conexión con el público. «Realmente siempre hemos hecho música juntos, desde los inicios hemos tenido muchos momentos en los que nuestros caminos se han cruzado y, desde hace tres años, a partir de unos conciertos de colaboración, vimos que había un potencial por explotar», explica Kawak. Quienes los vean en directo lo entenderán. El sábado será Leiva el que llene el escenario y el aforo. Cuando te muerdes el labio es el título de su nuevo disco y de la gira que recala en Castelló, para satisfacción de quienes estaban deseando que llegara el SOM Festival. Sus teloneros serán Esmeralda Escalante y Yago Escrivá, Ainda. Música indie latinoamericana que acompaña a Leiva en su tour nacional como artistas invitados. Con cuatro trabajos publicados, esta colaboración les abre de par en par las puertas a un público que les esperaba, pero también a quienes empiezan a conocerlos y no les perderán la pista.