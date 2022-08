El jamaicano Sean Paul hará estallar de euforia este jueves al público del Rototom con su dancehall animado y bailable. El famoso artista aterrizará en el Main Stage, a las 00.45 horas, con sus pegadizos y conocidos temas. Y es que el de Kingston es uno de los cantantes dancehall con mayor posicionamiento comercial, pues ha logrado un éxito internacional prácticamente inédito desde el triunfo del mítico Bob Marley.

Precisamente, Paul llega después de que un público entregado disfrutara este miércoles del festival con el reggae más puro de Julian Marley, el heredero de Bob, así como con la actuación de su hermano, Damian.

En cuanto a la próxima noche, a Sean Paul le precederán sobre el mismo escenario la inconfundible voz y encendidas letras protesta de Max Romeo (& The Charmax Band), a las 20.15, dando pulso al desfile roots que guía esta edición del reencuentro; y la marfileña-maliense Fatoumata Diawara (23.15), capaz de combinar con acierto la instrumentación tradicional de Mali con el espíritu y el aplomo de leyendas clásicas del jazz del siglo XX como Nina Simone.

También será el día de Morodo (22.00), uno de los principales impulsores del reggae actual en España, respaldado por su banda Okoumé Lions, que repite en el Rototom Sunsplash un año más. La noche exportará esa exitosa apertura a los nuevos estilos musicales que enriquecen el certamen al Lion Stage, con KTGorique (hip hop-rap), la artista reggae Xana Romeo, Yannis Odua desde Martinica o la fusión de reggae y ska del británico Captain Accident.

Debate del día en la Reggae University

Precisamente Xana Romeo, hija de Max Romeo, será, horas antes de subir al escenario, una de las voces de la sesión Lionesses on the rise en la Reggae University, junto a Aza Lineage. Un debate que aportará una nueva visión de los problemas a los que se enfrentan las mujeres en la industria, una temática que han debatido en ediciones anteriores las voces de Marcia Griffiths o Etana. La Reggae University acogerá también la proyección de Shella Record: a reggae mystery. La Dancehall recibirá este jueves a los alemanes Warrior Sound y Jugglerz, mientras en la Dub Academy aterrizarán los británicos Channel One.

La Teen Yard destinará al público adolescente el taller Desactiva el racismo, con la oenegé Desactiva.org y el artista Betto Snay; y el de radio, en colaboración con Radio Rototom y Alma de León (Radio 3), para analizar los valores del reggae. Sobre la adolescencia girará la charla proyectada en El Cuórum, uno de los territorios que integran el área para familias Magicomundo, que también reservará parte de su agenda diurna al circo, con Olicopter, a cargo de Oliclown, en La Bambinola.

Emprendimiento

Jamkunda dedicará la jornada de su espacio de debate Ataya al emprendimiento social femenino, ligado sobre todo al sector textil, con experiencias como la de Fatou Dieng, impulsora de la tienda Ker Fatu.

Y la zona que recibe el nombre de Pachamama, en sintonía con el lema de esta edición, We must change the world, compartirá experiencias en materia de agroecología con el colectivo Ecollaures y el proyecto Vorasenda, en l’Horta Nord de Valencia. El Rototom Sunsplash llevará también una parte de la esencia festivalera al centro penitenciario Castellón I, con el concierto que ofrecerá la banda Koers ante los internos, en el marco del proyecto de resocialización de la población reclusa a través de la música y el arte que el festival benicense desarrolla desde hace varias ediciones.