Las citas en el varadero del Grau de Castelló con el SOM Festival llegan a su fin después de dos largas semanas con cuatro actuaciones y las dos cancelaciones de Malú y Leiva. La edición se despide este sábado con el espectáculo This is Michael protagonizado por el brasileño Lenny Jay, un cantante que escogió la familia Jackson para llevar de gira la voz y los particulares movimientos de la leyenda con el musical Forever King of Pop, que recorre Europa y América.

El 20 de agosto aterrizará en el SOM un show que condensa los éxitos de Michael Jackson. El codirector del festival Juan Carlos Vidal reflexiona sobre una buena edición con la afluencia de público que estimaban. El rey del pop El polifacético Lenny Jay se dispone a iluminar durante dos horas un escenario desde donde verá el agua del barrio marinero de Castelló. Su interpretación y su timbre de voz transportarán a los fans a una carrera musical que acabó en 2009 con la muerte de la estrella estadounidense. Millones de personas se paralizaron delante de los medios de comunicación que se hicieron eco de la terrible noticia. El verdadero Michael Jackson nace en Indiana (Estados Unidos), en la víspera de los 60, unos años que fueron testigo de la eclosión del fenómeno fan, los grandes espectáculos y el nuevo aparato que revolucionaría todas las miradas. La televisión. Jackson estaba convencido del potencial de esta caja llena de imágenes y sonido. Cuando ningún artista hacía videoclips de sus canciones, él estrenaba uno en 1983 de casi 14 minutos para un tema que duraba menos de la mitad, Thriller. Y acabó ganando un Grammy dos años después, al mejor vídeo de un álbum que batió los récords de ventas. El sábado La cita de la noche del sábado tiene detrás un equipo internacional. De un lado, This is Jackson está respaldado por la coreógrafa y bailarina LaVelle Smith, que trabajó con la leyenda del pop, pero también ideó bailes tan genuinos como los de Beyoncé. Además, participa del espectáculo de hoy la guitarrista Jennifer Batten, que puso el toque rock a la música de Michael Jackson durante tres giras mundiales repartidas en una década. Con esto, el SOM Festival pondrá la guinda al pastel hacia las 22.00 horas y Vidal ya adelanta que tienen las primeras confirmaciones para el año que viene. Entre siete y diez artistas volverán a llenar el cartel de conciertos.