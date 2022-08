El Rototom Sunsplash finaliza hoy su 27.ª edición, que culmina tras siete jornadas de reggae en Benicàssim. El festival Burning Spear (Winston Rodney), el cantante jamaicano de roots reggae, que traerá un espectáculo especial en su regreso a España.

El certamen también recibirá a Luciano y Africa Unite, la banda más longeva y representativa del reggae hecho en Italia, que regresa al festival para celebrar sus 40 años de trayectoria musical. Otro de los platos fuertes de la jornada será el dúo navarro Iseo & Dodosound y la banda valenciana Auxili.

Las áreas culturales del festival tendrán precio especial para las personas en situación de desempleo. Presentando en taquilla el certificado del Servef (no el DARDE) podrán adquirir su ticket por 10 euros.

Así, en esta recta final del Rototom Sunsplash, el área más africana, Jamkunda, con nueva sesión de baile afro, dedicará el debate del reflexivo rincón Ataya al legado literario. Será con una charla con Moha Gerehou, autor del libro ‘Qué hace un negro como tú en un lugar como este’; Deborah Ekoka, coordinadora de United Minds, librería especializada en África Negra y su diáspora y cofundadora de los principales festivales afro en España, como son Conciencia Afro y Black Barcelona; y la periodista de TVE y escritora Lucia Mbomio.

La Reggae University acogerá por su parte la presentación de ‘Reggae My Life Is’, de Copeland Forbes, uno de los managers jamaicanos más reconocidos, que ha trabajado durante sus 55 años de carrera, entre otros, con Bob Marley & The Wailers, Gregory Isaacs, Peter Tosh o Dennis Brown. Esta última sesión contará entre sus invitados con los músicos Sly Dunbar, Dean Fraser, Earl ‘Chinna’ Smith y Lloyd Parks, del espectáculo Sly Dunbar and The Revolutionaries, que hizo vibrar un día antes el escenario principal con su fecha única en Europa en su homenaje a las leyendas del reggae recientemente fallecidas Robbie Shakespeare, la otra mitad del Sly & Robbie, y a Tabby & Bunny, del trío armónico Mighty Diamonds.