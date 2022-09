Antonia y Héctor, los padres de Claudia Martínez Barcos, gestionaban el restaurante del Club Náutico de Castellón durante la infancia de la diseñadora. Fue entonces cuando la fundadora y propietaria de la firma de pantalones de mujer Lamner, que estará presente la próxima semana en la Fashion Week, ideó sus primeros diseños: “Me divertía confeccionando prendas con las facturas del restaurante sin saber que además de un juego era mi vocación. También me inspiraba mucho acompañando a mi madre a una boutique que estaba en la Plaza de la Paz”.

La trayectoria de Claudia ha experimentado varios giros de guion para volver a la casilla inicial: a explotar su creatividad como hacía en su niñez en el Grau de Castelló. “Estudié Psicología e iba para criminóloga, pero cuando cumplí 23 años y acabé la carrera vi que no quería seguir por ese camino, que quería ser diseñadora”, recuerda.

Una década después, tras haber desarrollado una existosa carrera de forma autodidacta en la sastrería, patronaje y diseño, amén de fundar una marca como Lamner, que expondrá sus prendas en la cita más prestigiosa de la moda nacional, siente que aún está “al principio del camino”, aunque no oculta la ilusión que le hace estar en Madrid: “Para mí esto es increíble; aún no me lo creo. Llevo una semana sin dormir y por suerte mi madre me pone los pies en la tierra”. Destacar que la firma de Claudia Martínez Barcos opta al premio Allianz EGO Confidence in Fashion y tendrá sus prendas expuestas del jueves 15 al domingo 18 de septiembre.

La ilusión de la castellonense está más que justificada, pues “es difícil pensar un escaparate mejor para dar visibilidad a Lamner”. Por si fuera poco Claudia presentará en la Fashion Week “en exclusiva la nueva colección”, en la que no solo habrá pantalones, la prenda por la que ha apostado desde el inicio con su firma: “El punto fuerte seguirá siendo el pantalón, al que le voy a seguir dando el ‘punch’ que creo que necesita, pero también acudo con chaquetas, camisetas, shorts… He creado una nueva imagen que incluye una con uniformes de trabajo con un aire corporativo en la antigua NASA”. Sin duda promete…

Pese a que la castellonense no acude solo con pantalones de mujer a Madrid, ni mucho menos abandonará nunca la prenda que le ha permitido llegar adonde está: “El pantalón de mujer debe seguir desmarcándose de su connotación histórica y social. Aún no es habitual ver a mujeres con pantalones en una boda y yo misma llevo básicos muchas veces”.

Admite Claudia de hecho que ella misma no lleva muchos de sus diseños, que no son aptos para todos los bolsillos, oscilando desde los 200 a los 350 euros e incluso más cuando los hace personalizados a medida: “Tienen muchas horas de trabajo y son un precio realista. Me he puesto hasta cronómetro para ajustar al máximo los precios y apenas tengo beneficios porque con cada prenda puede estar hasta 10 ó 12 horas y quiero que lleguen a la máxima gente posible”. Sobre la posibilidad de delegar el trabajo en otras manos afirma Claudia lo siguiente: “Quiero recuperar la sastrería artesanal, así que no la voy a abandonar nunca porque disfruto como una niña”.

A la hora de valorar su estilo, la castellonense afirma lo siguiente: "El diseño me apasiona, pero no entiendo la moda dictada por tendencias; me gusta vivir desprovista de un marco temporal con mi propio contexto social". Prosigue con su alegato de la siguiente forma: "He creado un alter ego a través de las prendas; yo lo he hecho, intentando crear una dimensión propia con el pantalón de mujer, que tenía un cierto arraigo vinculado al sexo masculino".