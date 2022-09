Nadar dibuja al gran Fatty

Pep Domingo, más conocido artísticamente como Nadar, saltó a la palestra con Papel Estrujado (Astiberri, 2013), una obra que le valió el premio del público en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona en 2014 y que le procuró lo que tantos, en el mundo cultural, ansían: hacerse un nombre. No obstante, y como saben muy bien aquellos que se dedican profesionalmente al sector de las artes y las letras, vivir de su oficio no es fácil, como tampoco es fácil que a uno lo valoren en su propia tierra. Ya se sabe, nadie es profeta. Por eso, no es de extrañar que al otro lado de los Pirineos lograra hacerse un hueco en el mercado y, lo que es más importante, ganarse el pan con el sudor de su frente y la tinta de sus dibujos.

Relación ‘francesa’ En Francia ha publicado antes de hacerlo aquí en España sus últimas tres obras: ¡Salud! (Astiberri, 2018), con guion de Philippe Thirault; El cineasta (Astiberri, 2020) y Justin (Astiberri, 2021), estos dos últimos con guion de Julien Frey. En una entrevista concedida a Mediterráneo en 2020, el autor castellonense reconocía que «Francia me ha permitido hacer de mi pasión mi trabajo y esto implica conseguir objetivos que de otra forma sería imposible», y añadía: «Francia me ha permitido ser un profesional y no alguien que trabaja solo por amor en el arte». No es ninguna sorpresa, vista la inercia, que su nueva publicación sea otra obra conjunta a la français. Una vez más, Nadar suma fuerzas con Julien Frey para retratar y capturar la esencia en esta ocasión del que fue considerado por muchos como el primer gran rey de Hollywood: Fatty. En los inicios del cine ¿Y quién es, o quién fue Fatty? Roscoe Arbuckle, alias Fatty, fue un actor y director que en los primeros años de la década de 1920 era el rostro más cotizado del cine mudo. Fue mentor de Charles Chaplin y fue, también, quien descubrió el talento de un joven Buster Keaton –Arbuckle proporcionó a Keaton su primer papel en la industria del cine con el corto de 1917 The Butcher Boy–, así como de otro cómico que marcaría una época en el cine y la televisión estadounidense como Bob Hope. Considerado uno de los actores mejor pagados de su época y más influyentes, en la actualidad poco se sabe de él debido a la polémica y la tragedia que le acompañó. Y es que cuando estaba en lo más alto de su carrera profesional, su vida se vio empañada por un escándalo: fue acusado de violar y provocar la muerte a la actriz Virginia Rappe. Roscoe Arbuckle fue el primer actor de Hollywood en ganar un millón de dolares al año en 1920 Este caso fue uno de los primeros casos mediáticos en los Estados Unidos, un juicio-espectáculo que condenó al ostracismo a Arbuckle a pesar de haber sido absuelto y a pesar de que el jurado afirmara que la absolución no era suficiente, pidiéndole disculpas al intérprete. Su carrera y su vida personal se quebraron por completo, destruyendo así el nombre del primer actor en ganar un millón de dólares al año. Una historia de amistad Tras el juicio, fueron muchas las asociaciones puritanas y de vigilancia de la moral que fueron en contra de Fatty solicitando la pena de muerte para él. Asimismo, los dueños de los grandes estudios de Hollywood, contagiados por esa falsa demostración de la buena moral, prohibieron a los amigos de Arbuckle en la industria cualquier muestra de apoyo público. Sin embargo, hubo alguien que hizo caso omiso a esas advertencias que eran, más bien, sentencias: Buster Keaton. Keaton fue uno de los pocos actores de la época que declaró en favor del que fue su descubridor y amigo, resaltando, según se sabe, que Arbuckle era «una de las almas más amables y bondadosas que había conocido». Y es de eso, precisamente, de lo que trata el libro que firman Nadar y Frey que sale a la venta el próximo 29 de septiembre y del que ya han dicho en Francia cosas como: «Una apasionante inmersión en los inicios del cine mudo» o «un nuevo éxito para una pareja creativa que no cesa de arrojar luz sobre los olvidados de la Historia y las sombras del pasado». El binomio Nadar-Frey demuestra una vez más con Fatty. El primer rey de Hollywood su buena sintonía, enriqueciéndose el uno al otro con sus respectivos lenguajes y haciendo un frente común para conectar y compartir aquellas historias que merecen una segunda oportunidad.