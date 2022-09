Cultura de la Generalitat, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), inicia una nueva temporada de la Filmoteca en el Paranimf de la Universitat Jaume I de Castelló con la programación de un ciclo de siete películas dedicado al productor británico Jeremy Thomas, que podrá verse del 24 de septiembre al 18 de diciembre. Este ciclo también podrá verse en la Filmoteca de València a partir de noviembre.

El habitual ciclo 'En pantalla gran' de la Filmoteca del IVC en el Paranimf de la Universitat Jaume I de Castelló está dedicado este año al productor británico Jeremy Thomas (Londres, 1949), un nombre imprescindible del cine contemporáneo.

Thomas está detrás de algunas de las mejores películas de las últimas cuatro décadas y ha producido cintas de directores tan relevantes y diversos como Nagisha Oshima, Bernardo Bertolucci, Jim Jarmusch, David Cronenberg, Takashi Miike, Richard Linklater, Takeshi Kitano, Terry Gilliam o Wim Wenders.

El ciclo se inicia este sábado, 24 de septiembre, a las 19.30 horas, con la proyección del documental Jeremy Thomas, una vida de cine (2021), de Mark Cousins. La película podrá verse en el mismo horario el domingo 25 de septiembre.

Durante cinco días, Jeremy Thomas y el cineasta norirlandés Mark Cousins recorren la Francia rural y recuerdan algunas de las películas producidas por el productor inglés, que se encuentran entre las más aclamadas y controvertidas de todos los tiempos, como El último emperador, de Bertolucci, o Crash, de David Cronenberg. En el documental participan algunas estrellas que han trabajado con Thomas, como Tilda Swinton y Debra Winger.

'Feliz Navidad, Mr. Lawrence'

El sábado 8 y el domingo 9 de octubre, a las 19.30 horas, la Filmoteca proyecta en el Paranimf de la Universitat Jaume I Feliz Navidad, Mr. Lawrence (1983), dirigida por Nagisa Oshima y protagonizada por David Bowie y Ryuichi Sakamoto. Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, la película cuenta la historia del soldado británico Jack Celliers en un campo de prisioneros japonés. El comandante del campo cree firmemente en valores como la disciplina, el honor y la gloria. En su opinión, los soldados aliados son cobardes al entregarse en vez de suicidarse.

'El almuerzo desnudo'

El sábado 22 y domingo 23 de octubre, a las 19.30 horas, se proyecta El almuerzo desnudo (1991), dirigida por el canadiense David Cronenberg, basada en la novela homónima de William Burroughs y protagonizada por Peter Weller, Judy Davis e Ian Holm.

Presentada en el Festival de Berlín con división de opiniones en la crítica especializada, El almuerzo desnudo se ha convertido en una película de culto gracias a su singular incursión en el universo literario de Burroughs: después del trágico accidente de su mujer, un hombre comienza a tener unas horribles alucinaciones consecuencia de unas drogas que lo llevan a una seria adicción y lo transportan a un mundo totalmente surrealista.

'Sexy Beast'

El sábado 5 de noviembre y el domingo 6 de noviembre, a las 19.30 horas, se proyecta Sexy Beast (2000), dirigida por Jonathan Glazer y protagonizada por Ray Winstone, Ben Kingsley e Ian McShane. Se trata de un 'thriller' de producción hispano-británica con el que Kingsley fue nominado al Óscar al mejor actor secundario. Tras haber pasado una temporada entre rejas, Gal Dove vive ahora felizmente retirado en un chalet de la Costa del Sol española, junto a su mujer, a quien adora. Pero su felicidad se empaña con la llegada de Don Logan, un antiguo compinche que intenta convencerle de que vuelva a Londres para un último gran golpe.

'Soñadores'

El sábado 19 de noviembre y el domingo 20 de noviembre, a las 19.30 horas, se proyecta Soñadores (2003), de Bernardo Bertolucci. Protagonizada por los jóvenes Michael Pitt, Louis Garrel y Eva Green, la película está ambientada en las revueltas estudiantiles de mayo del 1968. Isabelle y su hermano Theo, solos en la ciudad mientras sus padres están de viaje, invitan a su apartamento a un joven estudiante americano, al que han conocido en un cine. Una vez en casa, establecen unas reglas para conocerse mutuamente, explorando emociones y erotismo a través de una serie de juegos extremadamente arriesgados.

'Solo los amantes sobreviven'

El sábado 3 de diciembre y el domingo 4 de diciembre, a las 19.30 horas, se proyecta Solo los amantes sobreviven (2013), dirigida por Jim Jarmusch. Protagonizada por Tilda Swinton, Tom Hiddleston, Mia Wasikowska y John Hurt, la película es una original aproximación de Jarmusch al género de terror vampírico. La historia de amor entre una pareja de vampiros, Adam e Eve, ha prevalecido durante varios siglos, pero su libertino idilio es interrumpido por la llegada de Ava, la salvaje e incontrolable hermana menor de Eve.

'Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan'

El sábado 17 de diciembre y el domingo 18 de diciembre, a las 19.30 horas, concluye el ciclo con la proyección del documental musical Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan (2020), del cineasta londinense Julien Temple. Combinando imágenes de archivo inéditas de la banda y de la propia familia de MacGowan, junto con animaciones del ilustrador Ralph Steadman, 'Crock of Gold' es un documental sobre el poeta 'punk' irlandés Shane MacGowan, cantante y compositor principal del grupo The Pogues. El documental obtuvo el premio especial del jurado en el Festival de San Sebastián.

El precio de la entrada general a las proyecciones de la Filmoteca del IVC en el Paranimf de la Universitat Jaume I es de 3 euros. La tarifa reducida es de 2 euros con la presentación de Carnet UJI, Carnet Jove, Miembro de SAUJI, Miembro de Platea, carnets Anem al Teatre, de estudiante, de jubilado, de parado, de discapacitado, de familia numerosa y grupos de más de 10 personas.