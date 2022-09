La frase «los libros alimentan» no es innovadora. Se utiliza de forma recurrente para incidir en los beneficios emocionales, culturales, gramaticales, semánticos... y tantos más, que reportan coger un libro y devorarlo. Es una metáfora tan cierta como reiterada por quienes defienden la necesidad de incluir entre los hábitos saludables de cualquier persona la lectura. Pero la expresión cobrará hoy todo su sentido, metafórico y literal, en Vila-real. Más concretamente en la Casa dels Mundina.

Mis letras, tu ayuda. Ese es el nombre de una iniciativa que suma solidaridades. La de una serie de escritores y editores que han donado sus libros; la de las personas que acudirán hoy para donar alimentos y la de dos mujeres que un día decidieron que su presencia en el mundo de la literatura podría tener una utilidad social plausible y se pusieron manos a la obra para demostrarlo.

Este es el segundo año en el que la escritora Lola P. Nieva (Albacete) y la agente cultural de Vila-real, Imma Pitarch Piquer, conocida en el mundillo como Perica la Literaria, convertirán decenas de libros en alimentos que entregarán a Cáritas para su distribución entre las familias más necesitadas.

Cadena de favores

La solidaridad no necesita contraprestación. Las personas somos solidarias por la satisfacción personal y emocional de poder ayudar a otros en la medida de nuestras posibilidades. Y esa es en realidad la esencia de este proyecto. Porque las organizadoras no premian a quienes son solidarios, solo se convierten en las mediadoras de esta particular cadena de favores.

«No aceptamos reservas ni pujas ni dinero, quien quiera colaborar solo tiene que acercarse con alimentos, cada persona dentro de sus posibilidades» Perica la Literaria - Agente cultural

Como detallan Perica y Nieva, el funcionamiento de la campaña --que durará solo un día-- es muy sencillo. «No aceptamos reservas ni pujas ni dinero, quien quiera colaborar solo tiene que acercarse con alimentos, cada persona dentro de sus posibilidades». No se irán con las manos vacías. Se llevarán una bolsa con libros que «serán repartidos a discreción, qué le tocará a cada cual será una sorpresa», explican ambas cómplices.

Consideran importante remarcar que los ejemplares donados «no estarán expuestos, porque no es un mercadillo ni una feria». Como suele decirse, amor con amor se paga, y los libros acabarán siendo un regalo de los escritores a sus lectores anónimos en agradecimiento por su altruismo.

Otra precisión que hay tener en cuenta es que no importa la cantidad que done cada cual, todo participante se llevará el mismo número de libros. «No se trata de dar más a quien puede donar más. Por decirlo de otra manera no hay compra mínima ni compra máxima. Todos los donantes son iguales», remarcan Lola P. Nieva y Perica.

La actividad se desarrollará en la Casa dels Mundina, entre las 10.30 y las 14.00 horas, y entre las 17.30 y las 19.30 horas.

Nombres propios

Los nombres propios que han hecho posible esta iniciativa son muchos, entre ellos personas muy conocidas como el castellonense Eloy Moreno, las laureadas Espido Freire y Paloma Sánchez-Garnica, Marta Robles, la superventas Megan Maxwell, Isabel San Sebastián; el director del Festival Gata Negra, Luis Roso, Paul Pen, Félix J. Palma, Arantza Portabales, Saniel Fopiani, Myriam Imedio, Santiago Díaz, Inés Plana, por citar a algunos de los autores, porque hay muchos más en la lista.

En el 2021, la respuesta de la gente fue abrumadora. Primero la de los escritores, después la de quienes donaron los alimentos: arroz, pasta, legumbres, leche, aceite, galletas, azucar, harina, tomate, conservas, papilla para bebés, productos de higiene personal, pañales, compresas...

Lo que más llama la atención de esta iniciativa es la sencillez. Perica la Literaria y Lola P. Nieva han llamado a conocidos y otros no tanto. Han echado mano de sus contactos y de su familiaridad con el mundo literario y han tenido una respuesta emocionante. Como aseguran, la Casa dels Mundina está llena de libros... en unas horas, esperan que esté llena de generosidad, la que tanto hace falta cuando la vida se pone difícil.

La literatura sana, evade, instruye, divierte, capacita... Siempre, de un modo u otro, ayuda. Hoy, en Vila-real, un poco más.