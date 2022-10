Manuel Jabois: "Busco mi nombre en internet cuando publico una novela"

No quiere hacer demasiado ruido Manuel Jabois (Sanxenxo, 1978) cuando concede una entrevista. Parece que incluso se esfuerza por encorrerse, por hacer pasar rápido las palabras, restarles importancia por si dijera alguna inconveniencia. Ayuda su voz aguda pese al aspecto de hombretón. Y duda, duda mucho pese a su aplomo, sobre todo cuando se reclina sobre el respaldo de la silla en una terracita de escaso 'glamour' en el céntrico bar El Picadillo de Zaragoza.

¡Jabois! Que se nos ha muerto Quintero.

Sí… Se ha muerto una forma de hacer entrevistas. Duele el doble que se vayan los tipos que tienen la forma de ver el mundo como Jesús Quintero. Era una forma de enfrentarse a su oficio y a la vida demasiado original como para perderla. Me ha sorprendido el llanto generalizado de todo el país cuando llevaba tantos años sin trabajo. Me ha sorprendido porque hoy sus entrevistas estarían canceladas. Por la chusma a la que entrevistaba, lo digo. Pero es que lo hacía de una forma profesional, no blanqueaba. Un programa como Cuerda de presos hoy…

No pocos lo imitaron. Confieso.

Cuando uno es joven tiene que crecer imitando y plagiando. No hay ningún problema. Es así como se aprende. Y Quintero era muy influyente. Lo que pasa es que a los tipos que son tan únicos y originales solo se les consiente imitarlos cuando uno es joven. De adulto se hace el ridículo. Por eso los pueden imitar los cómicos pero no los periodistas. Uno no se puede poner a entrevistar en televisión y dejar un silencio de tres minutos creyéndose Quintero. A alguno le cortarían la emisión.

"Imitaba a Marías y a Fitzgerald. Solo se les consiente a los jóvenes; de adulto, haces el ridículo"

¿A quién imitaba Jabois?

A todos los escritores que leía. Entre los 15 y los 25 años, a saber: Scott Fitzgerald, Javier Marías… Te estoy hablando de épocas groseras. A veces lo hacía deliberadamente, como ejercicio estilístico; otras, porque había leído tres libros de un autor y me salía solo. Creo que me hice mayor escribiendo cuando me di cuenta de que podía leer tres libros y no tratar de imitar a su autor. Soy muy absorbente, me dejo influir muy fácilmente y peleo constantemente contra eso. Me pasaba con Rubén Amón, cuando él estaba en El País.

¿Le pasó en alguno de sus libros?

En 'La estación violenta'. No voy a decir que imitaba a Scott Fitzgerald, antes me pego un tiro en la boca. Pero yo quería escribir 'El Gran Gatsby'.

¿Y fuera de la literatura? ¿Quién quería ser, Jabois?

Pues Dilan Mckay, el de Sensación de Vivir. Quería su chupa vaquera con el cuello de pana y no paré hasta conseguirla. Con 16 años hasta quería tener entradas como él. También quise ser Butragueño. O saber caminar como Zidane.

No usa Whatsapp.

Dos años hago ahora. Me he perdido muchísimos wasáps. A veces lo pienso y me da rabia porque algunos eran buenos. Pero al final el que está interesado de verdad te llama. Pero tengo SMS: la gente es dramática de cojones.

¿Por qué se va un periodista de WhatsApp?

Por los grupos. Me gusta mucho escribir y pasaba demasiado tiempo escribiendo en WhatsApp. Todas las cosas ingeniosas se me ocurrían escribiendo mensajitos en el móvil. Luego las guardaba en la libreta del móvil.

"No me enfadé con el artículo de los cipotudos. Me pareció de locos que me metieran en el mismo grupo que Pérez-Reverte"

Alguna idea le habrán robado…

Pueden robar lo que quieran. No me enfado, me cuesta mucho enfadarme. No suelo decir nada. Me considero un privilegiado, tengo una vida que no soñaba. Y eso muchas veces me ha permitido no cabrearme con gente que lo merecía y no contestar a gente a quien debía hacerlo. Tengo que manejar mis superpoderes, pero cuando soy malo puedo ser un hijo de puta de primera. Aunque luego pienso: ¿con quién se va a meter la gente si no es con quienes trabajamos en los medios de mayor difusión? Mejor con nosotros que con un becario del Diario de Pontevedra.

¿Se enfadó con aquello de los cipotudos?

No. (Sonríe). El hecho de que me metieran en la misma generación que Arturo Pérez-Reverte me pareció de locos. Se produjo un fenómeno curioso. Los lectores de Reverte vieron que era un mismo grupo y me leyeron. A las tres semanas estaban insultándome. Aquel artículo recopilaba textos míos de hace mucho tiempo… Si coges frases sueltas de un texto puedes decir que alguien es un ñoño, un cursi, un cipotudo. Puedes decirle lo que quieras. No sé si quien escribió el artículo quería joder o no. Sin embargo, tenía una cosa importantísima: era gracioso y el tipo que lo hizo tiene talento.

¿Busca Manuel Jabois su nombre en Internet?

¡Lo buscaba! Ahora tengo la tentación, y lo cierto es que sucumbo cuando acabo de publicar libro. La primera semana es muy jodida. Busco si alguien ha escrito sobre el libro. Me pasó con Malaherba y con Miss Marte. De repente, ese golpetazo de que hay un blog, una página o un periódico que ha escrito sobre ellos. Clico, pongo la mano delante del ordenador, así tapándolo, y leo línea por línea. Es un momento muy emocionante, aunque no sabes si es para bien o para mal. Tengo miedo que alguien diga: ¿Quién ha publicado esto y por qué?

Tres años hace de 'Malaherba', su primera novela. ¿Estaba acojonado?

Mucho, mucho. Por eso escribo novelas: me acojono cuando las envío o una semana antes de publicarlas. Eso es algo que ya no me pasa con el periodismo. Intuyo cuando un reportaje, una entrevista o una columna es muy buena y no va a tener lectores. Y viceversa. En el periodismo sé cuándo estoy a la altura y cuando no. Pero no tengo ni puta idea de qué pasa cuando escribo una novela. Me convierto en el periodista que era con 20 años, cuando no sabía si algo era publicable o no. Esos nervios, esa tensión… es volver a tener 20 años.

"Escribo novelas porque vuelvo a ser el periodista de 20 años y no sabía si algo era publicable"

¿Escribe Jabois por inspiración?

Dependo mucho de la suerte y de la intuición, más que de la inspiración. No soy metódico ni documentalista, no tengo una libreta ni una agenda. Pero cuando escribo algo, de actualidad o literario, me aparece algo que vi en el año 2007. Pero eso lo hacemos todos, nadie tiene una carpeta. Pero no sé qué tengo en la cabeza hasta que estoy escribiendo.

¿En la novela es igual?

Más o menos sí. Está muy basada en el caos. No hay un mapa. Es un poco desastroso. Pero por ejemplo: en 'Miss Marte', un personaje elige entre un lápiz y una goma de borrar. Eso me lo contó mi amiga Yaiza Santos en 2013 comiendo en la calle Pez. Apareció una historia que había olvidado ocho años después. Ella la leyó y se dio cuenta. Dependo mucho de estas cosas.

¿La ficción es el imaginario del escritor?

Yes. Sí, sí.

(…)

¿Eso es un silencio quinteriano?