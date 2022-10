Todavía resuenan los ecos de su última edición, y la organización del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) ya ha hecho públicas las primeras confirmaciones para la edición del 2023. Han lazado un anuncio con 20 nombres al tiempo que han advertido a los fibers --habidos y por haber-- de que los abonos saldrán a la venta el martes 11 de octubre, al precio de 39,95 euros.

Los británicos Franz Ferdinand aparecen, por el momento, como cabeza de un cartel en el que también han querido estar Bastille, Vetusta Morla, Crystal Fighters, Kaiser Chiefs, Clean Bandit, Iván Ferreiro, Amaia, La Casa Azul, Sinodie, Ginebras, Shinova, Sports Team, The Sherlocks, Only the Poets, La La Love You, Elyella, Rufus T. Firefly, Ciudad Jara y Ladilla Rusa.

En el FIB han querido trasladar la motivación propia de los prolegómenos a sus seguidores invitando a participar en un sorteo de dos abonos VIP dobles, también a través de las redes sociales. Como suele suceder en estos casos, quien quiera probar suerte solo tendrá que seguir su perfil, dejar un comentario etiquetando a un amigo y compartir un video en Stories mencionando a @fiberfib.

Aunque queda mucho para agosto del 2023, los acordes del FIB han empezado a sonar.