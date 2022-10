PortCastelló dio a conocer ayer, de la mano de Rafa Simó, presidente de la Autoridad Portuaria, las nuevas actividades de su ciclo cultural Al Port para lo que resta de año. Entre ellas, destaca la gran fiesta electrónica que se celebra mañana, de 16.00 a 1.00 horas, bajo el título Al Port Electronic y que tiene como cabeza de cartel a Lola Bozzano, una dj, pianista, cantante, compositora e influencer que contará con la compañía de seis pinchadiscos locales como Briz, Carlos Brú, Daniel Mube, Gonan Drew, Jorge Moliner y Saz.

La de mañana será la primera vez que se celebre un concierto en el cobertizo de redes del puerto castellonense, en el muelle de pesca junto al Real Club Náutico, un espacio que se pretende redescubrir y que se antoja como el espacio ideal para la fiesta electrónica de este sábado.

Al apartado musical se une, además, el artístico, y lo hace de la mano de María Griñó, autora de uno de los dos murales que completan la oferta del ciclo y que se inaugurará mañana; el segundo mural, obra de Sara Bellés, se podrá contemplar a partir del 22 de este mismo mes, en la plaza Setè, coincidiendo con una jornada de puertas abiertas

Charla y más música

Otro de los actos que destacan de la programación de este otoño será la presentación de la novela Operación Kazán, del periodista Vicente Vallés, el 22 de octubre, a las 11.30 horas, en la sala Varadero. A esa misma hora, en la plaza Setè, comenzarán los conciertos de Pipiolas, Back to the Hills, Xorigas y Charlee dj, para luego dar paso, en sesión vespertina, a una jornada de tardeo flamenco a partir de las 17.30 horas.

El domingo, día 23, actuará la Unió Musical Covarxina, mientras que una semana más tarde, el 29, harán lo propio los grupos The Crab Apples y Palo Domado. En noviembre, llegará el turno de la Associació Musical AM de Sant Joan de Moró, el día 6, y el 12 se subirán al escenario las bandas castellonenese Novio Caballo y Dandy Wolf. Finalmente, el 19 de noviembre, The Prussians, el quinteto mallorquín compuesto por Dominic Massó, Tino Lucena, Ferchu Vallejos, Pau Enric Serra y Juan David Ayora, y otra banda con marcado acento castellonense, Los Franelas, quienes pondrán el punto final a este trimestre musical en el puerto de Castelló.

A nivel musical, Al Port centra su programación en diversas apuestas sonoras, todas ellas con una impronta propia. El cartel ha sido minuciosamente elaborado buscando un equilibrio de estilos, tanto artistas locales como nacionales y la paridad de género.

Cabe destacar que, aunque los accesos son gratuitos, en algunos espectáculos se está fomentando la reserva de entrada mediante un código QR para garantizar el aforo.