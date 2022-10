Chanel: “Se ha dicho que yo era un muñeco; no, cariño, yo estoy al mando”

Estos últimos meses nos lo preguntábamos: después de Eurovisión, ¿dónde se habrá metido Chanel Terrero?

Han sido unos meses de locura, de construcción de una artista. Porque yo acabo de nacer. Estoy gateando. No he parado de trabajar, de pensar lo que quería y hacer introspección. De descubrirme, en definitiva, porque yo estoy acostumbrada a interpretar personajes. No estaba en casa haciéndome las uñas.

‘Toke’, ¿es el adelanto de su primer álbum?

Sí, una pildorita de lo que vendrá. Estamos en un proceso de creación y de vulnerabilidad. Los pilares son lo ‘latin’, lo anglo y lo urbano. Hay una esencia cubana, del Caribe. El aguaje, que digo en la letra. Ese ‘flow’ cubano. Esa mezcla define ‘Toke’, como definía ‘SloMo’.

Vivió en Cuba hasta los cuatro años y ha ido volviendo al país. Ahí debe haber un bagaje sentimental y musical.

¡Y gastronómico! Con la música urbana me crie: Gloria Estefan, Celia Cruz, Los Van Van y Orishas son mis grandes referentes.

En ‘Toke’ aparece como coautora junto a otros ocho nombres. Esto hoy es corriente, ¿pero podría explicar por qué hace falta tanta gente para componer una canción?

Mira, no lo sé, porque yo soy nueva en esto, pero es la primera vez que me meto en un estudio a componer con otras personas, en Miami. Imagínate lo nuevo y lo divertido. Yo tengo a la niña pequeña muy presente, y me atrae todo lo que tenga que ver con aprender, divertirme… y la profesionalidad, porque estamos trabajando.

Una canción para el mundial de futbol de Qatar.

Es para la selección de España. No es la canción del mundial, sino de apoyo a la selección. El matiz es importante.

Qatar es un país poco comprensivo con la diversidad sexual, un aspecto sensible para usted, que viene de un entorno ‘eurofan’ muy afín a la comunidad LGTBI+. ¿Le causa alguna incomodidad?

Es bastante incómodo leer titulares en los que se me devalúa e incluso se me juzga por eso, cuando yo he dicho que tengo mis principios muy claros. En mi equipo hay personas de la comunidad, en mi video salen dos chicas besándose y me he vestido como he querido. En Qatar no hay derechos humanos y entiendo la controversia. Si cabe la posibilidad de ir a Qatar, si finalmente decido ir, yo tengo claro lo que soy y no pienso cambiar nada.

¿En qué aspecto de la composición de ‘Toke’ participó?

En la letra, sobre todo. Y debo decir que compusimos el tema el 16 de abril, y que ya decía lo de “Iniesta metiendo el gol”. Es la primera canción de la que formo parte como coautora, y venía de un ‘jetlag’, en Miami… Fue como si los astros se alinearan.

Entonces, no pensaban en el fútbol cuando la compusieron. ¿Y qué querían expresar con eso del “toque” y el “rebote”?

Era una canción de empoderamiento, y lo del toque le salió a Gio (Giovanny Fernández). Me gusta cuando dice “todo el mundo loco para que esto rebote”, que puede leerse como lo que se está esperando de mí. Y “yo estoy al mando, papi, no te equivoques”. Porque se ha dicho que yo era un muñeco… No, cariño mío, yo estoy al mando, no te equivoques.

¿Diría que controla su carrera?

Soy una madre leona. Soy leona de signo del zodiaco, y tengo eso del liderazgo. Obviamente, dispongo de un equipo fuerte, y lo escucho, no soy una tirana.

¿Deducir que un ídolo musical no tiene sustancia, que está manipulado por la industria, es algo que se hace más con las mujeres?

¡100%! Y es una cosa que poco a poco está cambiando. Estamos haciendo que cambie. Es importante.

Después del Benidorm Fest y Eurovisión, ¿ya ha quemado el móvil, con Twitter dentro?

¡No, no! Soy joven y estoy enganchada. Soy dueña y señora de mis redes. Hay cosas que me han hecho mucho daño, pero a final me voy a casa, conecto con mi toma de tierra y estoy segura de lo que hago.

¿Qué fue lo peor?

Leer amenazas, ataques racistas, machistas… Ataques a mi persona.

"Desde muy pequeña he recibido una educación muy fuerte en la libertad de decisión. Con la cosificación, el ‘error 404’ está en la persona que lo recibe así, no en mí""

Se presentó a Tanxugueiras y a Rigoberta Bandini como diferentes perfiles del feminismo, mientras que usted era la figura sexualizada.

Todavía me explota la cabeza al recordar todo aquello. Pero como madre leona y mujer que lidera, decido vestirme así y pasármelo genial sobre el escenario, y me siento libre para hacer lo que quiera. Esa palabra es muy importante.

¿Le molesta lo de la cosificación?

Está tan lejos de la realidad que vivo… Desde muy pequeña he recibido una educación muy fuerte en la libertad de decisión. Con la cosificación, lo siento mucho, pero el ‘error 404’ está en la persona que lo recibe así, no en mí.

Por cierto, ¿acabo yendo de ‘calçotada’ con Rigoberta?

¡Todavía no! ¡Espero hacerlo! Me escribió para invitarme cuando hizo el concierto en el Wizink Center, pero tenía prueba de vestuario para el video. Ahora vuelve a actuar y me encantaría ir. Si puedo, iré, al 100%.

Cuando ve lo que mueve a su alrededor, sin haber publicado siquiera un álbum, solo con dos canciones, ¿no le parece un poco fuerte?

Sí, supongo. Soy una mujer de vivir el momento, y a veces tengo poca capacidad de ver la foto completa. Me doy cuenta cuando me lo dicen.

¿Cree que tiene, o va camino de tener, un sonido propio?

Pues no lo sé. Si soy sincera, esta es una pregunta para cuando tenga el álbum hecho. Ahora mismo estoy buscando cosas que me identifiquen, que pueda defender en un escenario y con las que me lo pase bien.

¿Y ese álbum, cuándo llegará?

Creo que el año que viene. No sé si puedo decir muchas cosas…

"¿Fenómeno pasajero? No me da nada de miedo. Puede suceder, o no. Hay cosas que no están en mi mano"

Compositores como Leroy Sánchez, partícipe de ‘SloMo’ y ‘Toke’.

Sí, al 100%. Kyle Hanagami, coreógrafo y director artístico, y Leroy son mis dos ángeles. Y yo estoy en todas las sesiones de composición-

El verano que viene habrá una gira, claro.

Me muero por subir a un escenario, a tope, y hacer conciertos. Soy persona de energía, de carne, de directo.

¿Festivales o conciertos propios?

Aún estamos acabando de cerrarlo.

En sus adentros, ¿le da miedo que esto sea un fenómeno pasajero?

No me da nada de miedo. Puede suceder, o no. Hay cosas que no están en mi mano, pero en las que sí lo están, dar lo mejor de mí y currar, ahí estaré al 1.000%. Lo único que pido al universo es seguir dedicándome a lo que me dedico desde los 16 años, al arte.