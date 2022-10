Depedro: «La experiencia que me parece más interesante es la búsqueda de la esperanza»

Depedro, banda encabezada por el cantante, guitarrista y compositor Jairo Zavala, que cuenta con una trayectoria que está a punto de cumplir 15 años, será uno de los grandes atractivos de la próxima Fira Valenciana de la Música Trovam, que se desarrollará en Castelló del 2 al 6 de noviembre. Sus canciones están dominadas por un espíritu ecléctico, en el que se incorporan sonoridades de diversos continentes y países del mundo: América Latina, África, el Mediterráneo o Estados Unidos.

El próximo 5 de noviembre, en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló, Depedro presentará su último disco, Máquina de piedad, además de interpretar sus temas de referencia.

Actuarás en la Fira Trovam el día 5 presentando tu último trabajo ‘Máquina de piedad’. Este concierto es, también, un particular reencuentro con Castelló, donde actuaste en 2020.

Estuve presentando un disco de música dedicada a la infancia, sí. La verdad es que el público que vino al concierto nos brindó su abrazo, y eso fue maravilloso. Siempre es muy gratificante volver a Castelló, así que era una cita obligada volver con este nuevo trabajo.

‘Máquina de piedad’ tiene mucho que ver con el escritor francés Éric Vuillard, ¿no es así?

Todo parte de una lectura de su libro La batalla de occidente. Al final uno va leyendo, le van contando historias, ve una película… y de repente una frase o una metáfora te llama mucho la atención. Eso es lo que pasó con Vuillard y esta obra. El disco no va del contenido de ese libro, sino que una de sus frases me pareció una alegoría muy bonita que tenía relación con esa simbología del corazón. El disco va de experiencias conscientes, y la experiencia que me parece más interesante es la búsqueda de la esperanza, una esperanza que, etimológicamente, incluye la espera, la resistencia, y a veces uno se desespera. Hay un universo ahí muy interesante.

Y complejo, también.

Sí, desde luego.

¿Quiénes te acompañarán en tu concierto aquí en Castelló? ¿Y qué puedes avanzarnos del mismo?

Vengo con mi banda, que me ha acompañado en la grabación del disco, unos artistas con mucha altura. Y voy a tocar canciones de Máquina de piedad, por supuesto, pero no me voy a olvidar de los clásicos, porque no soy de los que, con cinismo, dice que ya no quiere tocar los temas que he tocado toda la vida, para nada. Al revés, estoy muy agradecido de que la vida me haya regalado el que algunas de mis canciones formen parte de la memoria musical de la gente que compra una entrada. Es maravilloso.

«Uno va llenando la maleta de cosas que al final acaban decorando una canción o ejercen de aroma y me ayudan a componer algo»

Precisamente, la pasada semana, Toquinho nos decía que para él era impensable no tocar ciertos temas de su repertorio, porque la gente que acude a sus conciertos es lo que espera, y es una forma de respeto hacia ellos.

Tú anhelas que pase algo así. Yo creo que no hay mayor reconocimiento que pases por un parque y que alguien esté tocando una canción tuya.

Brasil o Chile forman parte del imaginario de este disco.

Sí. Soy una persona muy curiosa y tengo la suerte, el privilegio, de poder viajar mucho, y uno va llenando la maleta de cosas que al final acaban decorando una canción o ejercen de aroma y me ayudan a componer algo. Los estímulos que vienen de fuera, al final, te enriquecen. Parece un tópico hablar de esto pero hay que verbalizar las cosas. Es muy necesario mirarse en el espejo cuando vas a disfrutar de otras culturas y otros códigos porque de repente te miras y pones en valor las cosas que creías que eran un axioma y las otras puedo mejorarlo. Es una ejercicio muy sano.

En este disco hay también colaboraciones especiales, se ha nutrido de diferentes almas musicales.

Quería y necesitaba en este disco que me ayudaran a abrir alguna puerta diferente a la que normalmente abro para ir escribiendo las canciones. He contado con Iván Ferrero y Guille Galván, de Vetusta Morla, que son amigos de toda la vida, y Lucas Leiva, que me ayudó a escribir Noche oscura y luego se apuntó a cantarla conmigo. Han sido muy generosos, no tengo más que palabras de agradecimiento para todos ellos por ayudarme a que esto crezca. Al final, las cosas que se comparten llegan a más sitios, no sé si mejores, pero a lugares diferentes que a mí me parecen más interesantes.