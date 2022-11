«Esta es una historia incómoda, quizás la más incómoda que he escrito hasta la fecha», confiesa Eloy Moreno al referirse a su nueva novela Cuando era divertido (Ediciones B). Sin perder su particular universo narrativo, el escritor castellonense firma su novela más personal, la más arriesgada y, quizá por eso, la más necesaria.

Es este un relato sobre cómo asumir el final de un amor. Cómo asumir que aquello que durante mucho tiempo fue divertido, ha dejado de serlo. Así, la nostalgia, los recuerdos y la comodidad se enfrentan a la valentía, el inconformismo y la curiosidad a través dos personajes a los que no les queda más remedio que afrontar esa verdad que duele. «Al leerla puede que encuentres a esos fantasmas que siempre han estado a tu lado pero que no has querido ver. Pero también es posible que ocurra todo lo contrario: que salgas de esta historia con la felicidad de quien sabe valorar lo que tiene», explica Moreno.

Trayectoria meteórica

Eloy Moreno se lanzó en 2010 a la aventura de autopublicar su primera novela, El bolígrafo de gel verde, de la que se han vendido más de 250.000 ejemplares. Su segunda obra, Lo que encontré bajo el sofá (2013), volvió a conectar con miles de lectores. En 2015 publicó El regalo, que recibió un gran reconocimiento tanto en ventas como de la crítica. Su siguiente obra, Invisible (2018), es un best-seller traducido a más de 15 idiomas. Sus últimas novelas, Tierra (2020) y Diferente (2021), han supuesto un éxito rotundo entre los lectores. También ha publicado la colección Cuentos para entender el mundo, dirigida tanto a adultos como a niños e incluida como lectura en centenares de centros educativos. Su último proyecto es una colección de cuentos ilustrados para el público infantil: Juntos, Lo quiero todo e Invisible.

Con más de 1.200.000 ejemplares vendidos, Eloy Moreno es uno de los escritores más leídos y queridos en todo el país por su gran capacidad de abordar temas universales con una sensibilidad única y siempre desde puntos de vista sorprendentes.