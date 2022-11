Cory Doctorow: "La Ley Iceta será catastrófica para la libertad de expresión en internet y para los medios"

Cory Doctorow (Toronto, 1971) es una de las voces más reconocidas dentro de la literatura de ciencia ficción. En 'Radicalizado', su último libro que publica Capitán Swing, el prolífico escritor y activista digital canadiense imagina cuatro distopías con tintes de realidad que retratan temas políticos, sociales y como la tecnología está moldeando nuestras sociedades.

Doctorow, miembro desde 2020 del Salón de la Fama de la Ciencia Ficción y la Fantasía de Canadá, atiende a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, en una conversación telefónica.

En el libro describes una sociedad desigual y corporativista que castiga a los pobres, abusos policiales contra las minorías, una insurrección violenta de los ciudadanos y compañías de seguros que se lucran con la salud de los demás. ¿Es realmente ciencia ficción?

La ciencia ficción es solo una forma de mostrar qué sucede en el mundo, no de predecir qué pasará. Sirve para observar los miedos y aspiraciones que tenemos con la tecnología para hacerlas más visibles. Quien dice que está prediciendo el futuro es un charlatán.

¿Permite la literatura un activismo más seductor?

Eso espero. Llevo 20 años haciendo argumentos abstractos sobre la privacidad y si los haces con una historia sobre los derechos digitales puedes despertar la atención sobre las políticas que se adoptan y su impacto humano.

Más allá de la distopía, has hablado de las redes como una oportunidad para que la sociedad coopere. ¿Cómo?

Viendo la vigilancia es fácil creer que la tecnología sirve para controlar nuestras mentes, pero no es así. Internet se ha organizado para facilitar la conexión entre la gente y eso puede servir para organizar tanto a quienes defienden la igualdad racial como a nazis. Internet ha hecho que esas transacciones sean más fáciles y rápidas y eso es increíble. Mi temor y mi esperanza es que lo que permitió reunir el movimiento Occupy Wall Street es lo mismo que ha permitido la propagación de QAnon.

En ese sentido, ¿ves el llamado 'metaverso' como una oportunidad de organización o de mayor opresión por parte de grandes empresas como Meta?

Podrían ser ambas cosas. Creo que es una idea estúpida que probablemente no funcionará. Si funciona y no se regula la posibilidad de monopolio y de abusos de vigilancia son increíbles. Literalmente supondría que una empresa controla el mundo virtual. (Mark) Zuckerberg no es un genio, es un tío que creó una ‘app’ para puntuar qué chicas de su instituto estaban buenas y luego le dieron mucho dinero. Eso es todo.

Internet es una infraestructura esencial pero gestionada por pocas manos privadas...

En internet tenemos el mismo problema que en autopistas y aeropuertos: la decisión ideológica de privatizar y permitir el monopolio de empresas que no tienen servicio público y que son imposibles de regular.

¿Crees que la vigilancia que rige a estas empresas convierte su negocio en algo corrupto?

Es al revés, son un negocio corrupto y por eso espían. Y lo hacen no porque no te importe, sino porque operan como monopolios. La gente no quiere ser espiada. Cuando Apple cambió sus políticas de privacidad, el 96% de los usuarios no dieron permiso para ser rastreados. La decisión de instalar bloqueadores de anuncios en tu navegador es el mayor boicot de consumidores de la historia, pero no es suficiente.

En el libro, te refieres a los monopolios imaginando las compañías de electrodomésticos que obligan a sus usuarios a consumir solo un tipo de productos. ¿Hemos dejado crecer demasiado a empresas a las que ahora no afectan las multas?

La GDPR (ley europea de protección de datos) tiene buenos puntos, pero la Unión Europea no la ha aplicado tanto como debería. Se ha puesto más presión a las pequeñas empresas tecnológicas que a las grandes. Y la falta de aplicación de políticas antimonopolísticas durante 40 años ha llevado a estos abusos. La existencia de monopolios hace que sea muy difícil actuar contra ellos y si pueden librarse quiere decir que lo harán. Hay que hacer que esas compañías sean más pequeñas.

Cada vez más empresas y gobiernos recurren a lo que llaman tecnologías predictivas para determinar créditos, acceso a ayudas públicas o para vigilar a los ciudadanos. ¿Se está usando a lo más vulnerables como conejillos de indias?

Se empieza contra quienes no tienen poder, como migrantes o los más pobres, luego se normaliza termina aplicándose a todos. Los sistemas predictivos policiales no predicen qué hará la gente en un barrio negro, sino lo que hará la policía contra ellos. Hace 20 años si una cámara te grababa era porque era un criminal, ahora es porque te has comprado algo de Apple o Google.

La UE está aplicando estos sistemas de IA en la frontera…

La explicación buenista es que no saben que extrapolaran lo que pasó en el pasado para que suceda lo mismo en el futuro. Hay otra explicación: saben exactamente lo qué pasará y que son racistas y que quieren que sea una máquina quien les justifique.

Has criticado las leyes de copyright y has publicado tus libros gratis en internet. ¿Qué te parece la ley española que responsabiliza a plataformas como Twitch y Youtube de los contenidos publicados por los usuarios que puedan violar derechos de autor, lo que llevaría a un bloqueo automático de estos?

Los filtros automáticos de las plataformas no funcionan, da igual que sea por ‘copyright’ o por otra cosa, siempre hay excepciones e interpretaciones. Por ejemplo, puedo usar lo que ha dicho un medio de comunicación para criticarlo. El bloqueo de contenidos es algo que debería dictar un juez.

Además, el sistema de la publicidad digital está corrompido porque la mayoría del dinero va a Google y a Facebook, que se lo quitan a los medios de comunicación. Si ambas compañías apoyan la ley es porque saben que así podrán expulsar a su competencia y ser más poderosos. La ley será catastrófica para la libertad de expresión en internet, pero también para los medios.