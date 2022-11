La colección de arte contemporáneo del Ayuntamiento de Castelló contará con seis nuevas obras este 2022. En la tercera convocatoria de llamada a proyecto de la concejalía de Cultura, la comisión de expertos conformada por el director del Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía de Madrid, Manuel Borja-Villel; la directora del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) de València, Nuria Enguita; y el responsable de la línea de actividades de la Fundació Caixa Castelló, Alfredo Llopico, han estimado, por unanimidad, adquirir una obra de Jorge Julve, además de sugerir a la concejalía el estudio de la compra de piezas de José Antonio Portillo, Fermín Sales, Lidón Forés, Joaquín Michavila y Manolo Safont. La inversión suma 59.125 euros.

La concejala de Cultura, Verònica Ruiz, señala que «con el criterio técnico y de una comisión de expertos de primer nivel, podemos incorporar al fondo artístico contemporáneo de Castelló nuevas obras de artistas jóvenes y con experiencia, además de sumar piezas históricas que suponen una oportunidad para conformar una colección cohesionada y argumentada para toda la ciudadanía».

Así, después del análisis de las 83 obras presentadas de 28 artistas de 11 municipios de toda la provincia, la comisión de expertos decidió incorporar a la colección municipal la obra Artefacto de imágenes (2021), una pieza en madera, hierro y espejos del joven artista castellonense Jorge Julve.

Más propuestas

Tal y como consta en el informe de la comisión de expertos, después de la valoración de los diferentes currículos, lenguajes y obras presentadas, se incorporan al listado, y a propuesta de la directora del IVAM, la escultura en hierro y papel Diálogos de papel (1995) de José Antonio Portillo; y el audiovisual El Maestrat filmat (2022), con dos piezas de videoarte de ensayo que forman un conjunto de cinco ensayos experimentales.

El director del Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía ha sido el encargado de plantear la adquisición de la pieza de videoarte de Lidón Forés Take your picture and go! (2019), y desde la Fundació Caixa Castelló, Alfredo Llopico, ha sugerido, «la adquisición de obras de artistas muertos, el trabajos de los cuales no esté debidamente representado en el fondo artístico del Ayuntamiento, a fin de completarlo con un criterio histórico», proponiendo la compra de obra pictórica de Joaquín Michavila, Rotura 2 (1976), y la pintura cerámica Sin título de Manolo Safont (1966). Cada una de estas propuestas cuentan con el visto bueno de dos de los tres miembros de la comisión de expertos.

Estas obras se suman a las 18 adquiridas en el primer llamamiento a proyecto de la concejalía de Cultura realizada el 2020 para la creación de una colección de arte contemporáneo municipal, y a las 15 creaciones incorporadas el pasado 2021.