Promoure el talent dels professionals de les arts escèniques valencianes i donar visibilitat als seus treballs és el gran objectiu del cicle Els Dijous al Principal que l’Institut Valencià de Cultura (IVC) organitza des de ja fa unes temporades i que ha trobat un públic fidel en cada representació.

El 17 de novembre, a les 19.30 hores, l’escenari de la plaça de la Pau de la capital de la Plana acull l’obra Las danesas, una producció del mateix IVC, fruit del IV Laboratori de Dramatúrgia Insula Dramataria Josep Lluís Sirera.

La peça es va estrenar el mes d’octubre a València i ara arriba a Castelló de la mà del seu creador, Xavo Giménez, i interpretada per Verònica Andrés, Álvaro Báguena, Rosanna Espinós, Toni Misó i Marta Santandreu; l’escenografia és de Blanca Añón, i la il·luminació, de Marc Gonzalo i Miquel Llop.

Homenatge

L’obra és un homenatge velat a la família del director, un cant d’amor a una família que, al voltant dels anys cinquanta i seixanta del passat segle XX, es dedicava al cultiu de flors i que, quan va veure que els expropiaven els seus terrenys, se’n va anar a viure al centre de la ciutat.

Els Valle, protagonistes d’aquesta història, també eren una família de flors, especialitzada concretament en les corones de flors per a morts, i també han hagut de mudar-se al centre de la ciutat. El seu negoci ha acabat perquè les flors de plàstic han substituït les flors naturals. De fet, són moltes les coses falses (també en aquesta família) que han substituït les vertaderes.

Però només Florencia, la germana major, se n’adona, però s’ho calla, com s’ho calla tot des que un accident en la infantesa li va facilitar fingir ser muda. Així, l’obra comença quan Florencia, amb seixanta anys, decideix parlar, i acaba quan efectivament parla. També ella, la major dels quatre germans, és l’única que sent els cruixits de la casa, que amenaça de caure. Els altres personatges són Narciso, Jacinto i Lis, noms de flor per a fills de pares que cultivaven flors, i Florencia, deessa romana de les flors.

L’obra és una història de conquesta, la tranquil·la i silenciosa lluita d’una dona per fer-se un lloc, per més fantasiós i marginal que puga semblar. Entrada a 6 €.