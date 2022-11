El Pub Terra acull aquest divendres, 18 de novembre, a partir de les 19.00 hores, una de les cites musicals més electritzants d’aquest últim trimestre de l’any. La «culpa» –o «beneïda culpa»– que això siga així la tenen Los Mambo Jambo, conjunt liderat per Dani Nel·lo.

Procedents de Barcelona, presentaran en el local castellonenc el seu cinqué treball discogràfic, Exotic Rendezvous, un àlbum amb temes originals i la producció dels quals és a càrrec del propi Nel·lo, reconegut saxofonista, compositor i productor que va iniciar la seua carrera amb tot just 17 anys en Los Rebeldes.

El disc que donaran a conéixer en la capital de la Plana és, i així ho asseguren ells, «una cita exòtica, una manera de reivindicar els paradisos perduts». Així, a través de cada cançó parlen de «l’inaudit, del desconegut i de l’excitant que cadascun porta dins, de llocs personals on descobrir, inventar i fantasiar amb totes aqueixes referències culturals que hem anat absorbint durant tota la nostra vida».

Los Mambo Jambo reconeixen que han concebut aquest disc «com un antídot contra la constant necessitat de la immediatesa, contra l’esclavitud de la rabiosa actualitat, contra la vida retransmesa a cada moment i contra l’excés d’informació propi del nostre present». En aquest sentit, Exotic Rendezvous «s’erigeix com un espai on refugiar-nos de tota aqueixa mediocritat», afirmen.

Dani Nel·lo, acompanyat per Dani Baraldés a la guitarra, Ivan Kovacevic al contrabaix i AntonJarl a la bateria, oferiran un espectacle únic, perquè, com diu l’escriptor Carlos Zanón:«No hi ha res quotidià en la música de Los Mambo Jambo».