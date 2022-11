Promoure el diàleg entre personatges destacats de la cultura i que provinguen de diferents disciplines. Aquest és el gran objectiu del cicle de conferències XATS que promou la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat valenciana, iniciativa que va celebrar la seua primera sessió a Castelló el mes d’octubre passat de la mà del periodista Ramón Palomar i el músic José Manuel Casañ, líder del grup de rock valencià Seguridad Social.

El dimecres, 23 de novembre, a partir de les 19.30 hores, aquestes «converses úniques» tornen a la capital de la Plana i ho fan en el mateix escenari: el Museu de Belles Arts de Castelló. La sala de conferències del centre museístic rebrà la visita de la il·lustradora i també escriptora vila-realenca Paula Bonet i del multipremiat escriptor barceloní Víctor del Árbol, referent de la novel·la negra a nivell nacional i internacional.

«Poder curatiu»

Bonet i Del Árbol protagonitzaran una xarrada en la qual s’intentarà posar de manifest la capacitat que té la narrativa per a sanar, és a dir, entendre la narrativa com un element curatiu, tant per a l’escriptor o escriptora com per al lector o lectora.

Així mateix, tots dos autors posaran de manifest la necessitat de cultivar i protegir l’art, posant l’accent en la importància que té per a la societat, tant emocional com intel·lectual.

A través de l’intercanvi de parers que duguen a terme, el públic que assistisca a l’acte del museu tindrà oportunitat, no sols d’escoltar-los, sinó de formar part de les inquietuds que vagen sorgint al llarg de la sessió. D’aquesta manera, com ja ocorreguera amb Palomar i Casañ a principis d’octubre, es generarà un espai de diàleg imprescincible i reivindicatiu.

Des dels seus inicis a Vila-real, Paula Bonet sempre ha demostrat posseir un llenguatge propi dins del món de l’art. Primer com a il·lustradora i pintora, i després com a escriptora, és una figura clau de l’escena cultural espanyola gràcies a treballs com a Roedores. Cuerpo de embarazada sin embrión (2018), on va normalitzar una cosa tan comuna com l’avortament espontani, com la seua novel·la La Anguila, que va publicar en el prestigiós segelle Anagrama i que va despertar l’interès d’altres referents de les lletres com Marta Sanz o Enrique Vila-matas.

Per la seua banda, Víctor del Árbol és un prolífic autor, les novel·les del qual s’han traduït a nombrosos idiomes i gaudeixen d’un èxit extraordinari en França, on el 2018 va ser nomenat Chevalier de l’odre des Arts et des lettres. Algunes de les seues obres són La víspera de casi todo (Premi Nadal de Novela 2016), Por encima de la lluvia (2017), Antes de los años terribles (2019) i El hijo del padre (2021).