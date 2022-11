El jove artista castellonenc Carlos Pesudo continua trencant barreres dins del món de l’art amb la seua presència en la present edició de la fira d’art contemporani d’Abu Dabi.

La galeria Yusto / Giner, amb seu a Madrid i Marbella, ha confiat en Pesudo perquè formara part de les propostes que han compartit en la Unió dels Emirats Àrabs fins a aquest passat 20 de novembre, últim dia de la cita, al costat d’Ángeles Agrela, Los Bravú, Manuel León Moreno i Pow Martínez. L’artista castellonenc va participar amb dues obres realitzades aquest mateix any titulades V i El poto se mueve, que segueixen la nova línia d’investigació que està duent a terme i que ha formalitzat en l’exposició individual Este cuadro me mira raro que s’exhibeix fins al 10 de desembre en la galeria madrilenya Herrero de Tejada.

Trajectòria

Premiat per la Fira Internacional d’Art Contemporani de Castelló, MARTE, en 2019, Pesudo ha sigut mereixedor també de les beques Hàbitat Artístic que promou l’Ajuntament de Castelló i de les ajudes que brinda la Fundació Dávalos-Fletcher, aquesta última en 2020. Així mateix, en 2017 va ser guanyador del certamen de residència Culla Contemporània patrocinat per la galeria Espai Nivi Collblanc. Aqueix mateix any va rebre també la menció honorífica en la Biennal de les arts Ciutat Vella Oberta 2017, IVAM Lab, en València.

Els quadres de Carlos Pesudo combinen diferents recursos plàstics com a oli, esprai, retolador o grafit. El seu treball qüestiona la representació en si mateixa des del propi suport fins al signe icònic, provocant incertesa sobre el que es retrata en les obres.