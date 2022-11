La Llotja del Cànem de Castelló inaugurarà el dijous, 24 de novembre, a les 19.30 hores, l’exposició fotogràfica Atlas provisional de Berlín, de Sergio Belinchón, dins del programa expositiu «FotoGràficaMent» que promou la Universitat Jaume I.

El mateix autor serà l’encarregat de fer una primera visita a la mostra que ofereix una mirada diferent de la ciutat alemanya, seguint les directrius del seu treball personal, caracteritzat pel registre d’aqueixos llocs que ha anat trobant en un recorregut per paisatges o espais arquitectònics on l’home realitza moltes de les activitats que el constitueixen com a tal.

Photobook Club

El fotògraf valencià, encara que resident a Berlín, genera una sèrie de fotografies i vídeos que parlen de la presència humana a través del seu rastre i de la seua falta, i que intenten reflectir el nostre actual món invertit, on la veritat és com l’altra imatge de la falsedat. Precisament, de tot això parlarà el mateix dijous, en la sessió especial que organitza per a l’ocasió el Photobook Club Castelló, activitat coordinada per Vicent Tena amb la col·laboració de l’Aula de Fotografia del Servei d’Activitats Socioculturals de l’UJI.

Serà a les 18.00 hores, una hora i mitja abans de la inauguració de l’exposició que romandrà oberta fins al 14 de gener de 2023.