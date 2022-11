L’actriu, cantant, ballarina i coreògrafa castellonenca Pepa Cases serà l’encarregada de dirigir la nova producció de dansa de carrer de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) que s’estrenarà de forma oficial en abril del pròxim 2023.

Voràgine, com es titula aquesta proposta, «és un crit cap a la societat, un colp a l’estómac, una bufetada per despertar», reconeixen des de l’IVC. I afegeixen: «La desigualtat, el masclisme, la violència, la por, les agressions sexuals i la seua impunitat són temes que s’han de tractar amb delicadesa i consciència, però sobretot a viva veu, a viva dansa i al carrer».

Càsting

Per tal de posar en marxa aquesta producció, l’IVC convoca un càsting per tal de triar tres actrius ballarines i tres actors ballarins que participaran en aquesta obra sota les directrius de Pepa Cases. Els interessats han de tindre entre 18 i 45 anys, i han de dominar les dues disciplines: el teatre i la dansa. Es valorarà l’experiència en arts de carrer i hauran de ser ciutadans de qualsevol país de la UE o tindre un permís de treball en vigor. Una primera selecció es farà segons els currículums presentats i a partir d’eixe moment es convocaran els seleccionats a una prova que tindrà lloc els dies 19, 20 i 21 de desembre a l’Auditori de Castelló pel matí. El termini per a presentar candidatures acaba el 4 de desembre.