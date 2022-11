Després de dos anys sense celebrar-se per la pandèmia de la covid, la Vall d’Uixó recupera el seu Cicle d’Advent de recitals d’òrgan a l’església de l’Assumpció gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de la localitat, la diòcesi Segorbe-Castelló, Caixa La Vall San Isidro i Caixa Sant Vicent. Sota la direcció de Juan de la Rubia, aquesta cita aconsegueix la seua dihuitena edició per a oferir quatre concerts amb l’òrgan com a protagonista. Aquest dissabte, 26 de novembre, donarà principi amb l’actuació de Vicent Flich, titulat superior en òrgan i màster en interpretació, que va ser nomenat el passat 2020 organista titular de l’església arxiprestal de Sant Jaume a Vila-real.

Després d’ell, segons va anunciar ahir la regidora de Cultura de la Vall, Maria Cruces, actuarà José Ignacio Palacios, el 3 de desembre, i no ho farà només ja que estarà acompanyat pel saxofonista Manuel del Río. Aquest duo és una de les novetats d’aquesta edició, ja que no és habitual programar un concert d’aquest format. A la setmana següent, el dia 10, serà Juan de la Rubia, reconegut organista del municipi valldeuxense i un dels artífexs del Cicle d’Advents, l’encarregat de posar la nota musical per a donar pas, el 17 de desembre, a Susana García Lastra, encarregada de clausurar el certamen d’aquest 2022. Escenari únic L’església de l’Assumpció serà el marc on se celebrarà aquesta cita musical, «un escenari únic i incomparable per a gaudir de la música d’òrgan», va reconéixer ahir Maria Cruces, qui va agrair la implicació de Marc Estela, Paco de la Rubia, Juan de la Rubia i Vicent Flich «per a fer possible aquest cicle, en col·laboració d’administracions i entitats socials» que han cregut «en aquest projecte», va dir. Per part seua, Paco de la Rubia, membre de l’organització del certamen, va recordar que aquest cicle va nàixer en 2001, «quan es va inaugurar l’òrgan de l’església de l’Assumpció» i «tan sols ha deixat de celebrar-se per la pandèmia provocada pe la covid-19». A més, va avançar que la programació comptarà amb obres de Bach i de compositors que abasten des del segle XVI al segle XXI, en una mostra que «la literatura organística segueix molt viva i és molt rica». Oportunitat / Finalment, la responsable de l’àrea de Cultura de la Vall d’Uixó es congratulà de poder comptar al municipi amb una iniciativa «d’aquesta qualitat musical», ja que els artistes que participen en aquesta iniciativa tenen «un gran reconeixement, tant a nivell nacional com internacional», per la qual cosa és «una bona oportunitat per a escoltar grans intèrprets. A més, dos d’ells de prop de casa». I és que Juan de la Rubia és de la Vall d’Uixó i Vicent Flich és de Nules.