El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) ha dado a conocer los nuevos artistas confirmados para su 27ª edición, que tendrá lugar del 13 al 16 de julio de 2023 en el recinto de festivales de Benicàssim.

Entre las nuevas confirmaciones se encuentra Tom Odell, cantautor de la canción Another Love que durante varios meses se ha situado como una de las canciones más escuchadas en todo el mundo a través de la plataforma Spotify. Se suman al cartel del 2023 once nuevos artistas, contando a Odell. Ellos son: Orbital, The Wombats —que acaba de lanzar un nuevo EP titulado Is This What It Feels Like To Feel Like This?— , Sigala, Dean Lewis, The Reytons, Nova Twins, Depedro —que hace poco estuvo en Castelló dentro de la Fira Trovam—, Second, Belako y Amatria.

Cabe recordar que el FIB está gestionado por The Music Republic y que es uno de los más longevos de España, que ha dado dado a conocer una inmensa cantidad de artistas a lo largo de su trayectoria.

Cada vez son más los fibers con su abono llenos de ganas e ilusión por vivir una semana en Benicàssim disfrutando de buena música y conociendo a su próxima banda sonora del año.