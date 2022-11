Dayan Soul es una cantante y compositora del Grau de Castelló, nacida en 1991, cuyo estilo musical fusiona diferentes géneros como el r&b, neo soul, funk y house.

¿Cuándo comenzó tu aventura en el mundo musical?

Mi introducción en el mundo musical fue un poco en paralelo con mi salida del mundo deportivo. Conforme iba reduciéndose mi ilusión en el voleibol a causa la acumulación de lesiones, aumentaban mis ansias de experimentar con la voz y poner en práctica la pasión por la música que sentí desde niña.

Así que en 2010 decidí presentarme a un concurso musical que se celebraba cerca de Benidorm, que es donde en aquel entonces trabajaba como jugadora de voleibol, y a partir de ahí fui encadenando pequeñas intervenciones que derivaron posteriormente, en 2011, en actuaciones como vocalista en discotecas, pubs y festivales.

En 2012 trabajé con diferentes djs y productores, sacando a la luz mis primeros temas: Free Sensation y Welcome to Paradise, y grabé To deserve you, que apareció en el recopilatorio Superhits Edition, de Supermartxé.

¿Cómo ha sido tu evolución durante estos años?

Mi carrera musical comenzó como vocalista de música house, dance y electrónica pero, pasados unos años, sentí la necesidad de cambiar y empecé a trabajar otras facetas del maravilloso mundo del canto. Pasé por un grupo vocal, hice de corista, recibí clases de técnica vocal, me introduje en el mundo de las orquestas, empecé a dar rienda suelta a la interpretación, también formé parte de un grupo de competición de baile… y mientras me iba formando y enriqueciendo de la gente maravillosa que iba formando parte de mi vida, iba tomando conciencia de mi identidad artística. 2017 supuso un gran cambio para mí porque empecé a cantar como solista, con un repertorio muy personal, y cuyos directos hicieron darme cuenta de que necesitaba compartir mi verdadera esencia. Fue en 2019 cuando decido escribir y componer canciones propias, cuyo primer single vería la luz en 2020.

2017 supuso un gran cambio para mí porque empecé a cantar como solista, con un repertorio muy personal

En 2020 lanzó su primer trabajo en solitario 'Step it up', al que le siguió en 2021 su segundo single 'Darkness'. ¿Qué significan para usted cada uno de estos temas? y ¿Qué transmiten al oyente?

Mi primera composición la hice en 2012 (Free Sensation) y, los años posteriores, fui encadenando grabaciones con diferentes productores y dj’s. Esa Dayan Soul más electrónica se transformó en una artista mucho más personal e íntima, y es por eso que mis trabajos desde 2020 fueron totalmente distintos a todo lo realizado hasta la fecha.

Step it up, mi primer single en solitario, es una canción muy soulera, sencilla, reposada, con un toque sensual y con una letra muy empoderada y optimista. Mi segundo single Darkness, sin embargo, suena mucho más rudo, con mayor carga instrumental, más juegos con diferentes texturas y registros de la voz y con un mensaje potente donde se refleja la vulnerabilidad y la fortaleza al mismo tiempo.

Una canción es más pura estilísticamente y otra contiene mayor fusión pero, al fin y al cabo, suenan a mí. Yo también considero que tengo mucho mestizaje musical, influencias que, de alguna manera, forman parte de mi persona y a la hora de componer van surgiendo de forma espontánea.

Step it up, mi primer single en solitario, es una canción muy soulera, sencilla, reposada, con un toque sensual y con una letra muy empoderada y optimista

¿Cómo te defines como artista?

Definir es complicado porque eso supone etiquetar y, por tanto, limitar, pero si tuviera que explicar qué soy artísticamente quizás comenzaría diciendo que me considero una persona versátil, con personalidad y carácter, y que mi esencia sin duda se encuentra influenciada por la música afroamericana.

Siento querencia por muchas disciplinas artísticas, a parte de la música, como la danza, la interpretación, la literatura… y creo que esas inquietudes han permitido convertirme en una artista bastante completa y con ganas de seguir explorando.

¿En qué eventos y festivales has participado?

El primer evento que más me marcó fue en febrero de 2011, en la Gala del Deporte de Benidorm, ya que era la primera vez que cantaba en público y, además, en el pabellón donde entrenaba en aquel entonces.

Y podría nombrar las dos actuaciones que más adrenalina me han generado a causa de la gran cantidad de gente que había en el público: la fiesta Espiral Fm que se celebró en el Arenal Sound del 2011 y el festival dj’s de Magdalena del 2012 y del 2013.

Y en todos estos años podría resumir diciendo que he cantado para un desfile de moda de Higinio Mateu, en fiestas de Supermartxé y de los 40 principales, en el auditorio de Castellón, en la sala de la SGAE, para la Diputación de Castellón…

La última experiencia musical que he vivido y de la cual extraigo un gran aprendizaje ha sido mi participación en el concurso de televisión “Duel de Veus” de A Punt, en el cual llegué a la final.

Estoy preparando una actuación para el 20 de diciembre, junto con MediTv, para celebrar un día solidario con los niños que están ingresados en el Hospital General de Castellón

¿En qué acciones y causas de carácter solidario y benéfico participa?

Suelo acceder cuando me proponen formar parte de algún evento solidario ya que siento que, desde una posición humilde, puedo ayudar de alguna manera con mi arte y eso es muy gratificante.

Actualmente estoy preparando una actuación para el 20 de diciembre, junto con MediTv, ya que todas las navidades celebran un día solidario para los niños que están ingresados en el Hospital General de Castellón. Ese día cantaré algunas canciones de Disney y celebraremos el comienzo de las fiestas junto con más profesionales que también formarán parte de la iniciativa y haremos todo lo posible por entretener y alegrar a los niños y las niñas allí presentes.

Además, voy a formar parte del jurado de un pequeño certamen para la campaña del 25N como iniciativa de la Regiduría de Igualdad de Burriana para todos los institutos del municipio. El concurso tendrá el lema “bloqueja el masclisme” y pretende denunciar las actitudes machistas y las relaciones tóxicas que tienen lugar a través del móvil, tanto por WhatsApp como por redes sociales.