Mai és tard quan s’hi arriba. Així, encara que ja ha passat més d’un any, el Ministeri de Cultura i Esport ha reconegut ara l’edició de l’any 2021 de la Fira Valenciana de la Música Trovam que se celebra a Castelló com un dels sis millors projectes d’indústries culturals i creatives que van rebre el suport d’aquest departament del govern en 2021.

La 9a edició de la Fira es va celebrar en novembre de 2021, encara amb l’ombra de la pandèmia de la covid-19, però amb la presència de figures tan importants com Santiago Auserón, entre molts altres. La seua programació, que combina les actuacions en directe amb les diferentes taules rodones i trobades entre professionals del sector, ha sigut destacada, tal i com van assenyalar ahir, com a «esdeveniment de difusió musical i trobada professional que dona a conéixer la vitalitat de la música a escala estatal, posant el focus en la música valenciana i fent-la conviure amb propostes procedents d’altres comunitats autònomes».

Una trobada en la Fundación Telefónica de Madrid i un posterior debat entre els responsables dels projectes guardonats han comprés aquest acte amb la presència de la directora general d’Indústries Culturals, Propietat Intel·lectual i Cooperació, Adriana Moscoso del Prado. Per part del Trovam ha assistit la mànager de projectes, May Ibàñez.

Els altres reconeguts

Els ponents han donat a conéixer els seus respectius projectes, intercanviant experiències en dues taules rodones que van servir per a debatre sobre l’estat de les indústries culturals en l’actualitat.

Al costat de la Fira Trovam, la resta de guardonats han sigut: The Black Stage, (d’STROKE 114), un projecte de realitat mixta i experiències escèniques immersives; Sala X 2.0 (de Rocknrolla Producciones y Eventos), orientat a crear un espai que aprofite les eines digitals per a millorar els fluxes entre els agents de la indústria cultural; Operación Almacén (de Golmersa Servicios), un videojoc que converteix els usuaris en agents investigadors d’arqueologia; Proyecto Ballena (de la Fundació María Pagés), destinada a creadors emergents amb un programa d’acolliment orgànic de joves creadors; i Wallspot (de l’Asociació Rebobinart), una plataforma de gestió i promoció de l’art urbà.