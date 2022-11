El festival gastro-literari Morella Negra com la trufa prepara la seua vuitena edició per als dies 3, 4 i 5 de març de l’any 2023. Així ho ha anunciat el comissari, Jorge Garcia, junt amb l’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés. Una vegada fixades les dates per a celebrar aquest festival, La canyeta literària, associació organitzadora de Morella Negra, detallarà la programació d’aquest cap de setmana cultural centrat en la novel·la negra on venen escriptores i escriptors reconeguts d’aquest gènere.

Cal explicar que, en aquesta edició, Morella Negra com la trufa vol homenatjar a dues persones participants en diferents edicions i que han faltat aquest any 2022. D’una banda, el periodista Josep Martí Gómez ha participat i donat suport a aquest festival des dels seus inicis. De l’altra, l’escriptor Domingo Villar va participar en l’última edició on va compartir taula amb Alicia Giménez Barlett per a parlar de El arte de contar.

Rhamsés destaca que «Morella Negra és un festival molt marcat al calendari cultural de la nostra ciutat i que cada any junta a escriptores i escriptors d’aquest particular gènere literari». L’edil també ha aprofitat per a «donar les gràcies a La canyeta literària per organitzar aquest festival què creix cada any». Jorge ha afegit que «aquest any recuperem la part gastronòmica del festival després de dos anys sense poder degustar els pinxos de trufa en acabar les taules redones», propostes elaborades amb trufa pels restaurants de l’Associació d’Empresaris Turístics de Morella i Comarca (ASETMICO) en acabar les taules i xerrades.

Conveni de col·laboració

A més d’anunciar les dates, La canyeta literària i l’ajuntament de Morella han signat el conveni de col·laboració anual entre ambdues entitats. Des de l’associació han aprofitat també per a donar els cinc llibres finalistes del premi Tuber melanosporum de l’any 2022 a la Biblioteca Municipal i que «totes i tots puguen disfruten d’estos llibres com ho hem fet nosaltres», ha remarcat Garcia.

Cal recordar que Morella Negra com la trufa és un festival gastro-literari emmarcat dins de les Jornades de la trufa Morella-Els Ports. Així, aquest es compon de taules redones, xerrades i presentacions de llibres al voltant de la novel·la negra i es combinen amb la gastronomia local especialitzada en la trufa negra dels Ports. Aquesta serà la vuitena edició del festival, el qual cada any compta amb personalitats, especialistes, escriptors, escriptores i, en definitiva, amants de la novel·la negra. Tota l’actualitat del festival es pot seguir a través de la seua web, www.morellanegra.com