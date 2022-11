Teatre en xicotet format, molt més íntim, i en llocs que no són un escenari per se, poc comuns per a albergar un text dramatúrgic. Aquesta és la gràcia d’una iniciativa que torna aquest pròxim divendres i que organitza La Ravalera, companyia teatral que ha sabut esprémer les possibilitats d’espais poc convencionals per a acostar propostes ideades per a aquests mateixos espais, aconseguint obrir les portes de «escenaris» que normalment compleixen amb una altra funció.

Enguany, i després d’explorar els racons de llocs com l’estadi Castalia o la Casa dels Caragols, entre altres, serà el Museu d’Etnologia del carrer Cavallers l’encarregat d’acollir aquesta cita que compta amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castelló, el Col·legi d’Arquitectes de Castelló, la Fundació Dàvalos-Fletcher, la Universitat Jaume I i altres entitats. Quatre històries Sota el títol Historiologies, la fira dedicarà els seus esforços a compartir històries que potser no sempre estan als museus. Concretament, seran quatre les històries, quatre peces de teatre breu que giraran al voltant d’un mateix tema: aquelles històries que no formen part de la història oficial, les històries escrites en minúscules. El Museu d’Etnologia, un dels espais emblemàtics de la ciutat també conegut com la Casa de les Normes o la Casa Matutano, acollirà durant cinc dies —del 2 al 6 de desembre— les diferents propostes que en esta ocasió tindran formats diferents. Així a més de peces breus també es podrà escoltar una audioguia, assistir a una sessió de narració oral o reveure una exposició amb ulls diferents. Per a l’audioguia, la Ravalera demana que qui puga i en tinga, porte auriculars i mòbil. Les obres, com sempre des dels inicies d’aquest singular festival, han sigut creades especialment per tot un equip d’artistes de la província de Castelló. Tània Muñoz posarà en escena Vestit de campanes; Lola Bou i Panchi Vivó, Jo he tingut sort; Begoña Tena, Viva, un text que la setmana passada va presentar en la seu de l’SGAE en València; i La Ravalera interpretarà Cucú baix d’una pedra. Les funcions seran divendres 2, dissabte 3 i dilluns 5 de desembre a les 19.00 i 20.30 hores, i diumenge 4 i dimarts 6 a les 12.00 i 18.00 hores. Les entrades ja estan a la venda a la Llibreria Babel y en el portal web entrapolis.com, amb un preu de 15 euros. També es podran comprar durant els dies de funció al mateix Museu d’Etnologia.