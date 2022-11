Bono, el líder de U2, ha hecho este martes una inesperada parada en una librería del madrileño barrio de Malasaña para firmar ejemplares de sus memorias, "Surrender. 40 canciones. Una historia".

Así lo han confirmado a EFE desde la librería Tipos Infames, al que el líder de U2 ha acudido hacia el mediodía y donde ha permanecido "algo más de una hora".

"Todo ha sido manejado un poco en secreto. Ni nosotros mismos lo hemos podido confirmar hasta esta mañana", han señalado desde el establecimiento, que ha recogido el testigo de otras librerías independientes por las que ha pasado la gira de presentación del libro.

No quedan ejemplares firmados de Surrender.

Lo sentimos. pic.twitter.com/STb5Z7alUd — Tipos Infames (@tiposinfames) 29 de noviembre de 2022

El Teatro Coliseum de Madrid acogió anoche la última parada de este "tour", en el que Bono desarrolla un híbrido de espectáculo musical, monólogo de humor y reflexiones sobre su vida ante tan solo 1.400 personas.

Este martes las redes sociales han hecho de altavoz de su visita sorpresa al barrio de Malasaña y apenas una hora después de la misma ya no quedaba ninguno de los ejemplares en los que el autor de "With or Without You" ha estampado su firma.

Como curiosidad, Bono les ha explicado que se encuentra "muy contento" con el resultado de esta obra, a cuyo diseño dedicó mucho tiempo y que en origen concibió como "un fanzine alternativo de los años 80".

Con 40 capítulos que llevan los títulos de canciones de U2 e ilustraciones originales del autor, estas páginas recorren su biografía desde la infancia en Dublín y la pérdida de su madre a los 14 años.