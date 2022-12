La cinta As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, és la favorita per a la pròxima edició dels pròxim Premis Goya en acaparar 17 nominacions, mentre que Modelo 77 d'Alberto Rodríguez, amb 16, i Alcarràs, de Carla Simón i Cinco lobitos, d'Alauda Ruiz de Azúa, amb onze nominacions, copen els següents llocs quant a reconeixements.

De totes elles, només tres cintes competiran en les principals categories, tant a millor direcció com a pel·lícula. En la categoria de millor direcció As bestas, Modelo 77 i Alcarràs estaran acompanyades per Pilar Palomero, amb el seu nou treball La maternal, a més de per Carlos Vermut amb Mantícora.

En millor pel·lícula sí estaran al costat d'Alauda Ruiz de Azúa per Cinco lobitos, que dona el relleu a Carlos Vermut —la resta de cintes es mantenen en aquesta categoria—. A més d'elles, Cerdita i Los renglones torcidos de Dios reunixen sis nominacions, En los márgenes i Irati, cinc; Mantícora, quatre i La maternal, La piedad i Un año, una noche, tres.

La lectura ha sigut a càrrec de les actrius Blanca Portillo i Nora Navas, acompanyades pel president de la institució, Fernando Méndez-Leite, i la notària Eva Fernández Medina. En total, en la pròxima edició dels Goya hi haurà 28 categories, que per primera vegada comptaran amb cinc nominacions.

A la 37 edició dels Premis Goya han optat un total de 165 pel·lícules espanyoles estrenades a Espanya entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022. Antonio de la Torre i Clara Lago conduiran els Goya 2023, que s'entregaran l'11 de febrer al Palau de Congressos i Exposicions FIBES de Sevilla.

Llistat de nominacions

MILLOR PEL·LÍCULA

‘Alcarràs’

‘As bestas’

‘Cinco lobitos’

‘La maternal’

‘Modelo 77’

MILLOR DIRECCIÓ

Carla Simón, per ‘Alcarràs’

Rodrigo Sorogoyen, per ‘As bestas’

Pilar Palomero, per ‘La maternal’

Carlos Vermut, per ‘Mantícora’

Alberto Rodríguez, per ‘Modelo 77’

MILLOR DIRECCIÓ NOVELL

Carlota Pereda, per ‘Cerdita’

Alauda Ruiz de Azúa, per ‘Cinco lobitos’

Elena López Riera, per ‘El agua’

Juan Diego Botto, per ‘En los márgenes’

Mikel Gurrea, per ‘Suro’

MILLOR ACTRIU PROTAGONISTA

Marian Fois, per ‘As bestas’

Laia Costa, per ‘Cinco lobitos’

Anna Castillo, per ‘Girasoles silvestres’

Bárbara Lennie, per ‘Los renglones torcidos de Dios’

Vicky Luengo, per ‘Suro’

MILLOR ACTOR PROTAGONISTA

Denis Menochet, per ‘As bestas’

Luis Tosar, per ‘En los márgenes’

Nacho Sánchez, per ‘Mantícora’

Javier Gutiérrez, per ‘Modelo 77’

Miguel Herrán, per ‘Modelo 77’

MILLOR ACTRIU DE REPARTIMENT

Marie Colomb, per ‘As bestas’

Carmen Machi, per ‘Cerdita’

Susi Sánchez, per ‘Cinco lobitos’

Penélope Cruz, per ‘Los márgenes’

Ángela Cervantes, per ‘La maternal’

MILLOR ACTOR DE REPARTIMENT

Diego Anido, per ‘As bestas’

Luis Zahera, per ‘As bestas’

Ramón Barea, per ‘Cinco lobitos’

Fernando Tejero, per ‘Modelo 77’

Jesús Carroza, per ‘Modelo 77’

MILLOR ACTRIU REVELACIÓ

Anna Otín, per 'Alcarrás'

Laura Galán, per 'Cerdita'

Luna Pamies, per 'El agua'

Valeria Soroya, per 'La consagración de la primavera'

Zoe Stein, per 'Mantícora'

MILLOR ACTOR REVELACIÓ

Albert Bosch, per 'Alcarràs'

Jordi Pujol Dolcet, per 'Alcarràs'

Miquel Bustamante, per 'Cinco lobitos'

Christian Checa, per 'Los márgenes'

Telmo Irureta, per 'La consagración de la primavera'

MILLOR GUIO ORIGINAL

‘Alcarràs’

‘As bestas’

‘Cinco lobitos’

‘Mantícora’

‘Modelo 77’

MILLOR GUIO ADAPTAT

‘Cerdita’

‘Irati’

‘Los renglones torcidos de Dios’

‘No mires a los ojos’

‘Un año, una noche’

MILLOR DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ

‘Alcarràs’

‘As bestas’

‘Cerdita’

‘Cinco lobitos’

‘Modelo 77’

MILLOR DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA

‘Alcarràs’

‘As bestas’

‘Cinco lobitos’

‘Competencia oficial’

‘Modelo 77’

MILLOR MUNTATGE

‘Alcarràs’

‘As bestas’

‘Cinco lobitos’

‘Modelo 77’

‘Un año, una noche’

MILLOR DIRECCIÓ ARTÍSTICA

‘Alcarràs’

‘As bestas’

‘La piedad’

‘Los renglones torcidos de Dios’

‘Modelo 77’

MILLOR DISSENY DE VESTUARI

‘As bestas’

‘Irati’

‘La piedad’

‘Los renglones torcidos de Dios’

‘Modelo 77’

‘Malnazidos’

MILLOR MAQUILLATGE I PERRUQUERIA

‘As bestas’

‘Cerdita’

‘La piedad’

‘Los renglones torcidos de Dios’

‘Modelo 77’

MILLOR SO

‘Alcarràs’

‘As bestas’

‘Cinco lobitos’

‘Modelo 77’

‘Un año, una noche’

MILLORS EFECTES ESPECIALS

‘13 exorcismos’

‘As bestas’

‘Irati’

‘Malnazidos’

‘Modelo 77’

MILLOR MÚSICA ORIGINAL

‘As bestas’

‘Irati’

‘Las niñas de cristal’

‘Los renglones torcidos de Dios’

‘Modelo 77’

MILLOR CANÇÓ ORIGINAL

‘En los márgenes’

‘Irati’

‘La vida Chipén’

‘Sintiéndolo mucho’

‘Unicorn Wars’

MILLOR PEL·LÍCULA D'ANIMACIÓ

‘Black is Beltza II: Ainhoa'

‘Inspector Sanz y la maldición de la viuda negra’

‘Los demonios de barro’

‘Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda’

‘Unicorn Wars’

MILLOR PEL·LÍCULA DOCUMENTAL

‘A las mujeres de España’

‘El sostre groc’

‘Labordeta, un hombre sin más’

‘Oswald. El falsificador’

‘Sintiéndolo mucho’

MILLOR PEL·LÍCULA IBEROAMERICANA

‘1976’ (Chile)

‘Argentina 1985’ (Argentina)

‘La jauría’ (Colombia)

‘Noche de fuego’ (México)

‘Utama’ (Bolivia)

MILLOR PEL·LÍCULA EUROPEA

‘Belfast’ (Reino Unido)

‘Fue la mano de Dios’ (Italia)

‘La peor persona del mundo’ (Noruega)

‘Las ilusiones perdidas’ (Francia)

‘Un pequeño mundo’ (Bélgica)

MILLOR CURTMETRATGE DE FICCIÓ

‘Arquitectura emocional 1959’

‘Chaval’

‘Cuerdas’

‘La entrega’

‘Sorda’

MILLOR CURTMETRATGE DOCUMENTAL

‘Dancing with Rosa’

‘La gàbia’

‘Maldita: A Love Song to Sarajevo’

‘Memoria’

‘Trazos del alma’

MILLOR CURTMETRATGE D'ANIMACIÓ