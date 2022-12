Espanya ostenta el rècord de premis literaris. No hi ha país en el món al qual li agrade més premiar als seus escriptors. En l’actualitat, hi ha més de 3.500 certàmens de llarg a llarg del país, sent l’últim d’ells, i no per això menys important, el recentment creat Ciutat d'Onda que s’entrega precisament el 2 de desembre en una imponent gala que reunirà el teixit cultural de la província de Castelló.

La dotació del Ciutat d’Onda és, també, una de les més suculentes per a les plomes de tot el país, amb 20.000 euros, situant-se per davall de guardons tan importants com l’Azorín, el Primavera, el Premi Alfaguara, el Cervantes i, com no, el Premi Planeta, que ofereix un milió d’euros al guanyador, sent el guardó més «car» del món, per davant fins i tot del Nobel.

Premis amb història

A la província de Castelló hi ha alguns premis que ja compten amb una llarga tradició, com el Ciutat de Benicarló, el Premi Josep Pascual Tirado de Narrativa Breu, el Premi Ciutat de Castelló de literatura infantil il·lustrada Tombatossals i el de teatre, el Premi Alcap de poesia o el Premi Internacional de contes de la Fundació Max Aub —que enguany va comptar amb un jurat d’excepció format per Constantino Bértolo i Elvira Navarro—, si bé al llarg d’aquests últims anys han desaparegut uns altres que comptaven amb una llarga tradició, com el Ciutat de Vila-real -que es va recuperar després d’anys d’absència però que ara ha deixat de convocar-se-, el premi de relats d’Orpesa o el Premi Casimir Melià d’Albocàsser, entre altres. Així mateix, cal destacar el guardó Letras del Mediterráneo que va impulsar la Diputació i que va nàixer en 2016 com una eina de promoció de la província a través de la literatura, i l’última edició de la qual es va celebrar en el 2020 després de reconéixer a 20 autors de diversos gèneres literaris, com Rosa Ribas, Pere Cervantes, Espido Freire o Megan Maxwell.

Amb el Ciutat d’Onda, podria dir-se que Castelló recupera presència dins del circuit de premis literaris a nivell nacional. Precisament, d’ell es van fer ressò fa tot just unes setmanes en el programa divulgatiu de literatura més vist de la televisió, com és Página 2 de La 2 de Televisión Española, posant l’accent principalment en la importància que a aquest país se li dona a aquesta mena de certàmens que no solament concedeixen una certa visibilitat als seus autors, a més d’una injecció econòmica, sinó prestigi personal.

Retransmissió en Medi TV

Serà el Museu del Taulell Manolo Safont d’Onda l’escenari de la gran gala literària, que retransmetrà en directe la televisió de Mediterráneo —Medi TV— en la qual es donarà a conéixer al primer guanyador d’aquest premi el jurat del qual, que ha hagut d’anar seleccionant fase per fase les novel·les més notòries, està format enguany per figures de reconegut prestigi com Víctor del Árbol, guanyador del Premi Nadal en 2016 i que fa tot just una setmana va protagonitzar una trobada al Museu de Belles Arts de Castelló amb la vila-realenca Paula Bonet; Lola P. Nieva; l’editora Christina Linares, pertanyent a l’equip de l’editorial Renacimiento, i l’autor castellonenc Pablo Sebastiá.

Una vegada més, i com ja succeïra en altres guardons, el gran objectiu del Ciutat d’Onda és donar a conéixer un territori, en aquest cas el municipi i paratges d’Onda, a través de la literatura.