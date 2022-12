El Menador, Espai Cultural de Castelló, rep el 2 de desembre, a les 19.00 hores, a Ernest Nabàs, periodista i polític valldeuxense, autor del llibre titulat El Gallego. El último ajusticiado a garrote vil en Castelló (Trencatimons).

Qui li acompanyarà en la presentació d’aquesta obra?

Manuel Monferrer, el fill de Nasiet, un dels quatre personatges del llibre, un home que pertanyia a una societat, Paz y Caridad, que atenia els presos. Ell va estar acompanyant a El Gallego tot el dia i tota la nit anterior al seu ajusticiament. De fet, va ser qui va recollir les seues últimes confidències. Amb ell vaig poder parlar en el seu moment l’any 2000, quan escrivia un article sobre aquest tema.

Què li va fer indagar sobre aquest tràgic succés de la història més recent de Castelló?

Ja vaig escriure d’ell una vegada, però sempre vaig tindre la sensació que havien diversos caps per lligar. A més, em van arribar diferents informacions que em donaven material per a fer un llibre.

Quines informacions?

El brigada que va fer el primer interrogatori a El Gallego una vegada el van atrapar va escriure a màquina tot l’atestat i una de les còpies de calc li la va quedar. Va ser el seu fill qui em va passar aquella mateixa fulla, aquella còpia, que té un valor extraordinari, una autèntica primícia. També em vaig topar amb una espècie d’opuscle que va escriure en el seu moment Ramon Magdalena Nomdedéu, on conta moltes coses d’aquest fet a manera de records.

Ha fet un profund treball de recerca, m’imagine.

Tota la informació que conte ací procedeix d’investigacions contrastades, fets provats pels tribunals. Incorpore també una informació que vaig aconseguir d’Institucions Penintenciaras del Ministeri de l’Interior, després d’estar mig any al seu darrere. Em van enviar la fitxa d’El Gallego a la presó, on s’especificava, per exemple, cada moviment del pres.

Què va passar exactament?

Els fets, contats així de manera escarida, són que aquest home, El Gallego, tenia arrendat un salt d’aigua en Cedramán i que era propietat de l’alcalde de Zucaina, pare de l’assassinat Daniel Vivas. Li devia diners, i fou Daniel l’encarregat d’anar a Castelló per a cobrar-lo, concretament a la seua casa, al carrer Herrero, 55. En entrar allí, El Gallego el mata. Li va donar una garrotada primer i després li dispara.

Per què va causar tanta commoció en la societat castellonenca de l’època?

El Gallego comet l’assassinat i després deixa al mortet a sa casa. Amb una fredor increïble, marxa a realitzar diverses gestions, una d’elles la compra d’unes planxes de ferro, llenya i un pneumàtic, que posteriorment portarà novament a sa casa, que en aquells dies era l’última del carrer Herrero. I per si això fora poc, va anar a una sessió de cinema vespertina, després es va canviar d’indumentària i va tornar a la nit per a cremar el cadàver al seu pati.

Però això no és tot.

No va ser un assassinat normal, perquè després es va produir un intent de xantatge per part d’El Gallego al pare de l’assassinat, demanant-li un rescat de 300.000 pessetes que havia d’entregar en l’antic Café Suís. Va eixir malament a la primera, i El Gallego va intentar un segon xantatge en el qual ja el van enxampar.

A més de narrar aquests fets, compta amb la col·laboració de l’il·lustrador Pep Domingo ‘Nadar’.

Efectivament. Pep il·lustra alguns dels passatges per a intentar completar les escenes de les quals no tenim imatges, com el moment previ a l’ajusticiament per garrot vil. Ha fet un treball excel·lent.