La Mostra d’Arts Escèniques de l’UJI, Reclam, ha posat fi a 38 dies intensos de representacions teatrals arreu de les comarques de Castelló i que han servit per a consolidar l’èxit del model de cultura amb impacte social que es pretén traslladar des de la seua direcció. Així, més de 10.000 persones s’han apropat als teatres i centres culturals on s’han representat 50 obres teatrals en 63 funcions. La darrera va tindre lloc al teatre municipal de Benicàssim, on la companyia Tropa Circus va representar l’obra Sopla, un espectacle de circ, humor i música en directe per a tots els públics, en un recinte que tenia les entrades esgotades des de feia dies.

Les poblacions d’Almassora, Benicarló, Benicàssim, Betxí, Borriana, Castelló de la Plana, Orpesa, Peníscola, Vilafranca, Vila-real i Vinaròs han pogut gaudir enguany d’aquest certamen, que ha contat amb el suport dels respectius ajuntaments i, també, de la Diputació de Castelló, la Fundació Caixa Castelló i de l’Institut Valencià de Cultura. El director artístic del Reclam, Toni Valesa, explica que la mostra «continua tenint un públic fidel i, a més a més, enguany s’han afegit persones atretes per la programació», que ha mantingut la línia d’edicions anteriors en un programa variat en el que predominen les peces de teatre compromés i que fan reflexionar a l’espectador. Filosofia En eixe sentit, Valesa assenyala que el Reclam ha volgut mantenir la seua filosofia «de transmetre sentiments i emocions, i d’oferir un plus a l’espectador que són les sensacions i les experiències que viu en cada representació». El director de la Mostra explica que moltes de les obres que s’han representat «ens presenta la fragilitat del món que ens toca viure i relats sobre malalties mentals, inclusió social, violència de gènere, memòria històrica o migracions, que fan pensar i reflexionar a l’espectador; encara que també hi ha comèdia que suposa una vàlvula de fuita davant qüestions com la pandèmia o la guerra». Aquesta edició de la Mostra Reclam ha suposat la seua estrena dins de la Red Española de Teatro, Auditorios, Circuitos i Festivales de Titularidad Pública, una associació l'objectiu de la qual és impulsar el sector de les arts escèniques i la música. Alhora, suposa un reconeixement nacional a la labor coordinada des de l'Aula d’Arts Escèniques Carles Pons de la Universitat Jaume I, amb la col·laboració de la Diputació de Castelló, Institut Valencià de Cultura, Fundació Caixa Castelló i diversos ajuntaments.