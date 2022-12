El que va nàixer en plena pandèmia com una iniciativa per a incentivar el desenvolupament de la creativitat dels estudiants de secundària dels dos IES d’Almassora mitjançant el teatre, a proposta de l’Ajuntament de la localitat, ha arribat enguany a la seua tercera edició amb la participació de cinc centres de la província, que el cap de setmana del 3 i 4 de desembre assistiren al lliurament de premis de l’Instifest, com s’anomena el projecte.

El teatre forma part de la programació de molts centres de secundària, però la fórmula que planteja l’Instifest fa un pas més endavant, donat que deixa en mans dels joves i adolescents --amb el suport dels docents-- tot el procés, des de la creació del guió, la música, l'escenografia, fins a la representació. La proposta persegueix fer dels estudiants «un públic entés i crític», a banda de contribuir a impulsar la seua imaginació i creativitat. Tres edicions després, eixe objectiu no només està sobradament cobert. S’ha ampliat fent gran una aposta cultural que enriqueix la programació educativa dels centres inscrits. Després de la cloenda de l’Instifest 2022, la regidora de Cultura, María Luisa Renau, assenyala que «el més important d’aquest certamen és el vincle que es crea entre l’alumnat i el professorat al llarg de tota la fase de creació». Alhora, «deixem un espai als més joves perquè mostren la seua creativitat sense cap mena de traves». Al III Instifest han participat l’IESVila-roja i l’Álvaro Falomir d’Almassora; el Violant de Casalduch de Benicàssim i els instituts Caminàs i Serra d’Espadà d’Onda. Pel que fa als premis, el jurat va determinar que el millor cartell va ser el dissenyat en l’IES Violant de Casalduch, que també va aconseguir el de millor participació. El premi a la millor cançó original va ser per a l’IESÁlvaro Falomir i pel que fa als individuals, el de millor actriu el varen atorgar a Ana Belén Palanques Pelegrín, del Caminàs; el de millor actor l'han compartir David Sánchez i Jaume Villamón, del Vila-roja; el de millor direcció el va aconseguir Keyla Schneider (Onda) i el de millor text original, Ana Isabela Goza de l’Álvaro Falomir.