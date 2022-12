El cicle de música en valencià Capvespres Musicals d’Autor/a està prop de finalitzar amb l’últim concert que protagonitza aquest 16 de desembre el grup castellonenc Nereu i les Bèsties Marines a l’espai cultural Quatre Cantons de Vilafamés, a les 20.00 hores. El grup presentarà el seu treball La remor de les onades en el que es mesclen tonalitats mediterrànies i un estil modern que els singularitza de la resta.

Aquest cicle, del que ja s’han realitzat dos concerts en acústic, s’està caracteritzant per la gran acollida de públic i de crítica. Joan Villalonga el va estrenar amb el seu piano amb una actuació enlluernadora davant de la sala de Quatre Cantons plena de públic. Semblant a aquesta actuació fou la de Xiomara Abello, cantant, guitarrista, compositora i filòloga natural de Santa Magdalena de Polpís. Amb la cambra de gom a gom, la cantant va exposar el seu disc Flor de Xicoia, on mescla les arrels valencianes que l’acompanyen sempre amb registres sud-americans.

Talent musical de la província

Aquesta proposta cultural creada per l’Ajuntament de Vilafamés tracta de recolzar i reconèixer el talent musical de la província de Castelló. A més, es pretén difondre la música en valencià en una línia d’actuació compromesa amb la llengua i amb els i les artistes que trien el valencià com l’idioma per expressar les seues idees, emocions i sentiments.

El concert de Nereu i les Bèsties Marines tanca la primera edició del cicle musical que ha esdevingut un atractiu cultural per a molts turistes que s’han aproximat a la localitat per gaudir del cap de setmana. Aquest últim concert inicia, a més, la programació cultural de Nadal a Vilafamés.