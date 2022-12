El llenguatge, escrivia Myriam Moscona, és una pell, d’ací la importància de la llengua com a element central de la identitat, tant individual com col·lectiva. En 1932, a Castelló, un grup d’escriptors i entitats, sensibles a la funció social i cultural de la llengua valenciana, van signar un document amb l’objectiu de normativitzar i dignificar-la, donant pas al que hui coneixem com les Normes de Castelló.

Va ser un 21 de desembre, de fa 90 anys, quan en l’antiga Casa Matutano de la capital de la Plana es va reunir aquest grup per a confeccionar i/o adaptar una sèrie de regles ortogràfiques que buscaven definir la parla i el sentir de tota una societat. Aquest acte, històric, compleix ara el seu 90é aniversari i el fa amb música, en un concert que reunirà a alguns dels músics de major rellevància actualment en l’escena valenciana i altres que van marcar el camí a seguir en la defensa de la llengua. Noms propis En el recinte de fires i mercats de la capital donarà hui principi a les 19.00 hores aquesta cita en la qual participarà Parint Versos, Al Tall (al costat de la Unió Musical del Grau), Lola Bou i Manel Brancal, Borja Penalba, Mireia Vives, Feliu Ventura i David Fernández, Jazzwoman, Auxili i La Kinky Band. Com ja va avançar el diari Mediterráneo, Parint Versos, un projecte coral i musical amb veu de dona oferirà una sèrie d’albades que versaran específicament sobre les Normes de Castelló i la promoció del valencià. Per la seua banda, la proposta de Lola Bou i Manel Brancal i la trobada Borja Penalba, Mireia Vives, Feliu Ventura i David Fernandez també posaran el to al concert amb sons de cantautor, íntims i potents al mateix temps. JazzWoman i Auxili, des dels seus caràcters singulars, seran els encarregats de fer ballar al públic amb estils variats i sons actuals, com també ho farà l’orquestra castellonenca La Kinky Band, que transformarà el recinte de fires en una veritable festa. Al Tall Un dels moments més emotius de la vetlada serà, sense cap mena de dubte, el que protagonitzarà Al Tall acompanyat de la Unió Musical del Grau. I és que la platafoma Castelló per la llengua, encarregada d’organitzar aquest acte, ha aconseguit que, el que és probablement el grup més representatiu de la lluita per la nostra llengua i la cultura, torne als escenaris després de 10 anys des de la seua retirada. Castelló serà hui un exemple de com la música exerceix de transmissió i conservació de la llengua, de com la música i la llengua són elements unificadors.