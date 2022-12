L’exposició ceràmica de l’Alcora ‘Travesía infinita’ triomfa a València

L’exposició Travesía infinita organitzada pel Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí i Alcora La Ilustre Cerámica continua conquistant València com ho demostra que des de la seua inauguració, fa ara tres mesos, haja rebut ja prop de 60.000 visites –per a ser exactes, 56.325–. Una d’elles, la del president de la Diputació Provincial de Castelló, José Martí, ahir mateix, acompanyat per l’alcalde de l’Alcora Samuel Falomir.

Martí va atendre les explicacions d’Óscar Carnicer, director artístic del taller Alcora La Ilustre Cerámica, que porta en marxa des de 2016 treballant per a recuperar l’esplendor ceràmica de l’Alcora del segle XVIII.

Volta al món

La present exposició commemora la primera volta al món de Magallanes i Elcano des de l’art ceràmic. Així, es poden contemplar des de plats decoratius d’estil Beráin a escultura grotesca, al·legories ceràmiques i una bola del món de més de dos metres de diàmetre que ha comportat quatre anys de treball i que és la peça central d’aquesta mostra que suposa un viatge il·lustrat gràcies a les diferents escenes representades en elles.

Sens dubte, l’obra estrela de la mostra és l’admirable globus terraqüi que probablement viatge per altres museus de referència «passejant el nom de l’Alcora pel món», com a manifesta Carnicer, qui afig que «es tracta d’un vertader monument commemoratiu de 350 quilograms de pes compost per 534 peces ceràmiques assemblades amb nodrides referències iconogràfiques que reten homenatge a la gesta naval de Magallanes i Elcano, i tot això amb l’estil de la ceràmica alcorina». Óscar Carnicer assegura que «no cal centrar-se únicament en la magnitud de l’obra, sinó en la precisió dels seus detalls i l’elegància de la ceràmica del nostre municipi».

La comissària d’aquesta proposta expositiva, Marta Ruiz, reconeix l’èxit de l’exposició elogiant no sols l’impecable treball de Alcora La Ilustre Cerámica, i l’esforç del seu taller que es veu plasmada en l’exposició, sinó també el de tot l’equip del Museu de Ceràmica i la Real Fàbrica de l’Alcora per promoure el seu senyal d’identitat patrimonial mes emblemàtica com és la ceràmica.

Una gran tasca i un honor

En finalitzar la seua visita, el president provincial de Castelló, José Martí, va voler destacar la «gran tasca» que han realitzat des del taller de l’Alcora, i va assenyalar també que «és tot un honor i una gran satisfacció visitar aquest museu amb motiu d’un projecte de reconeixement a la transició de la Muy Noble Fábrica Conde de Aranda, que busca la continuïtat del gran sector ceramista de la capital de l’Alcalatén i de tota la província de Castelló».

La mostra romandrà oberta fins al 12 de febrer de 2023.