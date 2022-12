Les Normes del 32, en vinyetes

Reconstruir un episodi clau en la història de Castelló i de la llengua valenciana amb una imatge gràfica potent, un llenguatge actual i entenedor, i des d’una perspectiva lúdica. És possible? Sí, a través del còmic, i aixó és precisament el que ha fet l’Acadèmia Valenciana de la Llengua amb el seu particular homenatge a les Normes de Castelló que enguany celebren els seus 90 anys.

«Volem donar a conéixer, especialment entre un públic jove, la importància i la significació que va tindre aquella fita històrica per a la nostra llengua, per al valencià», explicava ahir la presidenta de l’AVL, Verònica Cantó sobre Llengua Màgica. Un dia al parc de les Normes en el mateix lloc on es van signar aquestes normes ortogràfiques que van marcar un nou camí per al valencià, la Casa Matutano de la capital de la Plana, ara seu del Museu d’Etnologia.

Acompanyada pel president de la Diputació de Castelló, José Martí; el regidor de Plurilingüisme de l’Ajuntament castellonenc, Francesc Mezquita, i els autors del còmic, Manel Pitarch (guionista) i Joan Montañés Xipell (dibuixant), Cantó destacà el paper aglutinador que va desenvolupar la Societat Castellonenca de Cultura, i també totes aquelles personalitats que «van fer l’esforç d’unir les seues voluntats i sensibilitats culturals i ideològiques a fi d’adoptar un acord transcendental per al valencià». En aquest sentit, la presidenta de l’AVL subratllà que, gràcies a les Normes del 32, «el valencià va iniciar un camí ple d’esperança forjat sobre la base del consens i la superació de personalismes estèrils».

Per la seua banda, José Martí, que va participar en l’acte amb la diputada de Cultura, Ruth Sanz, va assenyalar que el present còmic «té clarament aquesta vessant educativa i pedagògica que pot portar a la divulgació una cosa tan important com són les Normes, que van establir la utilització normativa de la nostra llengua». L’obra forma part de la col·lecció Gràfica de publicacions de l’AVL i s’ha editat en col·laboració amb la Diputació.