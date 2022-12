És una de les cites més peculiars de l’agenda cultural provincial per diversos motius, encara que el principal és la fusió de la música en directe amb una projecció cinematogràfica, un fet que es donava en els inicis dels primers visionats del cinema en les xicotetes sales, en les primeres dècades del passat segle XX, quan el seté art no havia desenvolupat encara el so.

La pròpia evolució tecnològica va propiciar que el cinema mut deixara de ser-ho i, per tant, es poguera incloure en els metratges una banda sonora que fera de fil conductor de la història narrada en la pantalla gran.

En l’actualitat, estrany és que una pel·lícula no compte amb l’element musical. No obstant això, el que proposa des dels seus inicis la Mostra de Música en directe i Cinema, Cinemascore, que organitza la Universitat Jaume I i Born! Music, és trencar amb aquesta música preestablida o, més aviat, proposar una alternativa convidant a diferents músics a crear, cadascun amb el seu particular estil, una nova banda sonora per a interpretar-la en viu i en directe

El mes vinent de febrer, el Cinemascore celebra la seua majoria d’edat aconseguint la 18a edició, i ho fa amb quatre propostes molt diverses que tindran lloc al Paranimf de la Universitat Jaume I.

Les propostes

Així, el dia 2, el cantant i compositor Santi Campos posarà música al film Gattaca d’Andrew Niccol. El 3, Kokoshca s’encarregarà de reinterpretar la banda sonora de No Country for Old Men de Joel & Ethan Coen. El 4 serà el torn de Club del Río amb la pel·lícula Nomadland de Chloé Zhao, i Zabala clausurarà la mostra el dia 5 amb el seu directe per a My Mexican Bretzel de Nuria Giménez. Tots els concerts seran a les 20.00 hores.