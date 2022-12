Marea, una de les bandes espanyoles de rock amb més fans i reconeixements, complirà 25 anys sobre els escenaris en 2023. Per a celebrar aquesta important fita en la seua carrera professional, el grup navarrés ha anunciat que iniciarà una nova gira per Espanya amb l’objectiu de compartir amb els seus fidels i devots seguidors la seua alegria.

I com no podia ser d’una altra manera, la província de Castelló serà una parada obligatòria dins del seu periple nacional. Concretament, Marea ha triat Onda per al retrobament en directe amb els seus, notícia que revelava la responsable de l’àrea de Cultura de la localitat, María Prades, qui va donar a conéixer el dia exacte de la visita: el 2 de setembre.

Variada oferta

El Recinte Multiusos d‘Onda serà l’escenari d’aquest concert emmarcat en la gira Sin riendas, una actuació que se suma a la variada oferta cultural que ha posat en marxa l’Ajuntament onder cara al pròxim any (ja han anunciat els concerts d’Alejandro Sanz i El Barrio). D’aquesta manera, el grup de rock tornarà al municipi de la Plana Baixa per a compartir les cançons del seu últim disc i huité treball d’estudi, Los potros del tiempo.

Major impuls

«Volem que onders i visitants gaudisquen del rock amb una de les bandes musicals més conegudes del panorama musical espanyol», va explicar Prades durant l’anunci d’aquest nou i especial concert, i va afegir: «Creiem que la cultura és un gran atractiu per als visitants i una oportunitat perquè puguen gaudir també de la nostra oferta gastronòmica i comercial». En l’actuació de la banda navarresa estarà també Bocanada com a grup convidad, que en 2009 va llançar el seu primer disc titulat Caballos de rienda larga i en 2019 va acompanyar a Marea en la presentació del seu disc El azogue.

Trajectòria

Aquesta agrupació rockera, que està formada per Kutxi Romero, Kolibrí Díaz, César Ramallo, Edu Beaumont i Alén Ayerdi, ha collit grans èxits des que es va fundar en 1997, com són el disc de platí que va aconseguir amb el seu quart àlbum 28.000 puñaladas i diversos discos d’or en els seus següents llançaments.

El 13 de maig del pròxim any, aquesta nova gira de Marea arrancarà en el Parc del Fòrum de Barcelona. En total, la banda de rock oferirà 24 concerts al llarg de tot 2023, amb l’últim espectacle al novembre en el Bizkaia BEK Arena de Bilbao, segons va informar la promotora The Project.

Entrades

La pròpia banda va anunciar en les seues xarxes socials que les entrades per a aquest i la resta dels seus concerts ja estan disponibles en la seua pàgina web oficial losmarea.com.