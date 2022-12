La novelista francesa Françoise Bourdin, autora de "best sellers" que firmó medio centenar de obras y vendió más de 15 millones de libros, falleció a los 70 años, indicó este lunes su editorial.

El fallecimiento tuvo lugar este domingo, precisó la editorial Editis, que envió un mensaje de condolencias a su familia a través de las redes sociales.

En medio siglo de una actividad literaria, que comenzó con 20 años y su primera novela, "Les soleils mouillés", Bourdin publicó un libro al año, cuando no dos, porque tuvo un parón cuando se convirtió en madre, y fue una asidua de las listas de más vendidos del país.

El parón se detuvo con la publicación simultánea de dos libros, que dieron inicio a su ingente labor literaria, muy bien recibida por el público y muy mal por la crítica.

Una herida que nunca ocultó y que atribuyó al desprecio de la comunidad literaria por los libros populares.

Bourdin firmó también guiones de cine y de televisión, en medio de su ingente labor literaria que en 2014 le llevó a colocar en las librerías hasta cuatro obras.

"Me califican de discreta, pero no es cierto. Nunca he rechazado una entrevista, son los medios los que me han hecho el vacío", aseguraba en una reciente entrevista.