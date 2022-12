No ha sigut el 2022 un any fàcil per a l’Orquestra Simfònica de Castelló. La pèrdua de qui fora el seu director titular des de 2008, l’holandés Henrie Adams, a la fi del passat mes de novembre després d’una malaltia, va suposar un dur colp per a la formació que va quedar òrfena.

Han sigut 14 els anys en què Adams ha estat al capdavant d’un conjunt que es va fundar en 1998 gràcies al suport de la Diputació Provincial amb l’objectiu de constituir-se en una agrupació estable composta principalment per músics professionals establits a la Comunitat Valenciana. I la millor manera d’honrar el dur treball i sacrifici, les alegries i els aplaudiments collits en tot aquest temps és, no n’hi ha dubte, continuar tocant sobre l’escenari. Any Simfònic Precisament, i com és habitual en els últims anys, serà l’OSC l’encarregada de clausurar l’any simfònic a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló. Demá divendres, en el ja tradicional concert de les festes nadalenques, l’agrupació tornarà a inundar la sala simfònica amb les notes d’un programa amb marcada presència de la dansa. Sota el títol Un viatge per les danses del món es presenta aquesta actuació que cobra un caire especial com a record i homenatge a Henrie Adams. Serà Daniel Abad Casanova l’encarregat de dirigir al conjunt, prenent el relleu de Xavier Puig, qui va fer el propi en l’últim concert que l’OSC va oferir en l’Auditori castellonenc acompanyant a Dàmaris Gelabert en una proposta musical per a totes les famílies que va aconseguir un ple absolut. Alumnat de música i dansa Acompanyats per Germán Lloria i Emma Zanón, a més de l’alumnat del Centre Autoritzat d’Ensenyaments Professionals de Música i Dansa Calasancio de Castelló, l’Orquestra Simfònica de la capital de la Plana oferirà un repertori en el qual s’interpretaran peces procedents del continent americà i de l’europeu per a finalitzar, com era d’esperar en aquestes dates, per valsos, polkas i melodies de sempre. Més que un viatge Entre les propostes que es podran escoltar durant l’actuació el públic podrà gaudir amb peces com ara Conga del Fuego Nuevo i Danzón nº 2, d’Arturo Márquez, o la dansa nº 1 de la Vida Breve, de Manuel de Falla, l’intermedi de La Boda de Luis Alonso, de Gerónimo Giménez o el preludi de La Revoltosa, de Ruperto Chapí, a més d’altres de compositors com Franz Von Suppé, Johann Strauss II, Josef Strauss i Piotr Ilitx Txaikovski. Efeméride Aquesta actuació -el concert núm. 1379 de la Societat Filharmònica de Castelló- vol unir en un mateix espectacle «la dansa i la música, el moviment i el pas del temps, dansa clàssica, barroca, contemporània, actual», como assenyalen des de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) i la pròpia Orquestra Simfònica castellonenca que proposa «un concert visual i per a les oïdes, que de ben segur ens fa estar en dansa».